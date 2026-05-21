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Descuentos de $100 por litro: Conoce las 16 comunas con descuento en bencina este jueves 21 de mayo

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles que se realizará hoy en 16 comunas del país, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo acceder al descuento?

Según informó la empresa, solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas adheridas y accederás al beneficio de manera automática.

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El descuento aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.

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Las comunas beneficiadas

Las 16 comunas incluidas este jueves son:

Región de Arica y Parinacota

  • Arica

Región Metropolitana:

  • Independencia
  • Pirque
  • Paine
  • Recoleta

Región del Maule:

  • Molina

Región de Los Ríos:

  • Futrono

Región de Magallanes:

  • Natales

Región de Los Lagos:

  • Calbuco

Región de Coquimbo:

  • Salamanca

Región de Valparaíso:

  • Limache

Región de Biobío:

  • Tomé
  • Chiguayante

Región de O’Higgins :

  • Machalí

Región de Ñuble:

  • El Carmen

Región de La Araucanía:

  • Cunco 

¿Hasta qué hora dura el descuento?

De acuerdo con la información difundida por Copec, el beneficio estará vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este domingo en las estaciones adheridas.

 
 
 
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