Descuentos de $100 por litro: Conoce las 16 comunas con descuento en bencina este jueves 21 de mayo

21 may. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles que se realizará hoy en 16 comunas del país, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo acceder al descuento?

Según informó la empresa, solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas adheridas y accederás al beneficio de manera automática.

El descuento aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.

Las comunas beneficiadas

Las 16 comunas incluidas este jueves son:

Región de Arica y Parinacota

Arica

Región Metropolitana:

Independencia

Pirque

Paine

Recoleta

Región del Maule:

Molina

Región de Los Ríos:

Futrono

Región de Magallanes:

Natales

Región de Los Lagos:

Calbuco

Región de Coquimbo:

Salamanca

Región de Valparaíso:

Limache

Región de Biobío:

Tomé

Chiguayante

Región de O’Higgins :

Machalí

Región de Ñuble:

El Carmen

Región de La Araucanía:

Cunco

¿Hasta qué hora dura el descuento?

De acuerdo con la información difundida por Copec, el beneficio estará vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este domingo en las estaciones adheridas.