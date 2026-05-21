Descuentos de $100 por litro: Conoce las 16 comunas con descuento en bencina este jueves 21 de mayo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles que se realizará hoy en 16 comunas del país, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
¿Cómo acceder al descuento?
Según informó la empresa, solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas adheridas y accederás al beneficio de manera automática.
El descuento aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.Ir a la siguiente nota
Las comunas beneficiadas
Las 16 comunas incluidas este jueves son:
Región de Arica y Parinacota
- Arica
Región Metropolitana:
- Independencia
- Pirque
- Paine
- Recoleta
Región del Maule:
- Molina
Región de Los Ríos:
- Futrono
Región de Magallanes:
- Natales
Región de Los Lagos:
- Calbuco
Región de Coquimbo:
- Salamanca
Región de Valparaíso:
- Limache
Región de Biobío:
- Tomé
- Chiguayante
Región de O’Higgins :
- Machalí
Región de Ñuble:
- El Carmen
Región de La Araucanía:
- Cunco
¿Hasta qué hora dura el descuento?
De acuerdo con la información difundida por Copec, el beneficio estará vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este domingo en las estaciones adheridas.
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