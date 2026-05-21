Turbazo a farmacia en Maipú termina con seis detenidos: Dos son menores de edad

21 may. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del miércoles, Carabineros logró la detención de seis sujetos que protagonizaron un turbazo en una farmacia ubicada en la comuna de Maipú.

Entre los integrantes de la banda había dos menores de edad, un adolescente de 14 años y una joven de 17, quienes también fueron detenidos por personal policial cuando intentaban darse a la fuga del sector.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la farmacia, donde se observa el actuar del grupo de delincuentes, quienes descendieron de un camión portando elementos para cometer el ilícito. Las alarmas del local se activaron rápidamente, llenando el recinto de humo y dificultando el robo.

Testigos se comunicaron de inmediato con Carabineros al 133, entregando antecedentes sobre el vehículo involucrado y las vestimentas utilizadas por los delincuentes.

El capitán Pablo Letelier entregó detalles sobre el procedimiento: “Se efectuó un plan candado, realizando el cierre de las principales arterias del sector, logrando la detención de estos seis sujetos en la bencinera ubicada en la intersección de El Rosal con avenida Vespucio”.

Banda se dedicaba al robo de farmacias

Durante la persecución no se registraron disparos y se logró la detención de la totalidad de la banda, además de la recuperación completa de las especies sustraídas.

Carabineros confirmó que el armamento utilizado por los delincuentes correspondía a un arma de juguete, específicamente una pistola de plástico utilizada para intimidar a los trabajadores de la farmacia. Asimismo, el vehículo mantenía sus placas patentes adulteradas.

En tanto, el pasado martes, un equipo de Meganoticias presenció un robo en otra farmacia ubicada en Avenida Ejército con Avenida Toesca, de similares características y con una cantidad parecida de sujetos involucrados, por lo que ambos hechos se encuentran siendo materia de investigación para determinar una posible vinculación.