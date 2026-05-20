Arturo Vidal aclara devolución de $50 millones y revela que ayudó a un amigo: "Cometió un error y estoy para ayudarlo"
¿Qué pasó?
Arturo Vidal se refirió a la devolución de $50 millones en el marco de una denuncia por apropiación indebida que lo vinculó a una casa de cambios de Santiago Centro.
El martes, y tras declarar en calidad de testigo ante la PDI, el futbolista restituyó $35 millones, mientras que luego se devolvieron los $15 millones restantes.
¿Qué dijo Arturo Vidal tras la devolución de los $50 millones?
Luego de finalizar su entrenamiento deportivo con Colo Colo, el futbolista fue interceptado por la prensa afuera del Estadio Monumental para referirse al mediático caso en que se vio involucrado.Ir a la siguiente nota
"Hay un malentendido. No pasó nada. Un amigo cometió un error y estoy yo para ayudarlo. Gracias a Dios lo puedo ayudar, tengo los medios para ayudarlo. Me he ganado a vida trabajando, mi amigo asumió la culpa y ya estamos bien", partió diciendo Arturo Vidal.
Al ser consultado sobre si necesitaba dinero, el futbolista se tomó con humor la pregunta y dijo: "Necesito. Tengo una familia, tengo hijos, tengo todo lo que quiero. Tengo salud, no creo que tenga problemas de plata a estas alturas".
Respecto al caso en que se vio involucrado, Vidal afirmó que "ya lo cerré. Mi amigo se comprometió, yo lo ayudé con $35 millones para que pagara la cuenta, él puso lo otro que faltaba. Sí tiene que aprender que no puede volver a hacer esto".
El cierre del caso
Manuel Umaña, abogado de Money Global (la casa de cambios involucrada), señaló que "se arribó a un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal; por lo tanto, se estableció que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido".
Respecto a Arturo Vidal, agregó que "se llega a un arreglo completo y suficiente y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante. Con lo cual, el tema está zanjado y finiquitado al respecto”.
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