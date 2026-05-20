Arturo Vidal aclara devolución de $50 millones y revela que ayudó a un amigo: "Cometió un error y estoy para ayudarlo"

20 may. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal se refirió a la devolución de $50 millones en el marco de una denuncia por apropiación indebida que lo vinculó a una casa de cambios de Santiago Centro.

El martes, y tras declarar en calidad de testigo ante la PDI, el futbolista restituyó $35 millones, mientras que luego se devolvieron los $15 millones restantes.

¿Qué dijo Arturo Vidal tras la devolución de los $50 millones?

Luego de finalizar su entrenamiento deportivo con Colo Colo, el futbolista fue interceptado por la prensa afuera del Estadio Monumental para referirse al mediático caso en que se vio involucrado.

"Hay un malentendido. No pasó nada. Un amigo cometió un error y estoy yo para ayudarlo. Gracias a Dios lo puedo ayudar, tengo los medios para ayudarlo. Me he ganado a vida trabajando, mi amigo asumió la culpa y ya estamos bien", partió diciendo Arturo Vidal.

Al ser consultado sobre si necesitaba dinero, el futbolista se tomó con humor la pregunta y dijo: "Necesito. Tengo una familia, tengo hijos, tengo todo lo que quiero. Tengo salud, no creo que tenga problemas de plata a estas alturas".

Respecto al caso en que se vio involucrado, Vidal afirmó que "ya lo cerré. Mi amigo se comprometió, yo lo ayudé con $35 millones para que pagara la cuenta, él puso lo otro que faltaba. Sí tiene que aprender que no puede volver a hacer esto".

El cierre del caso

Manuel Umaña, abogado de Money Global (la casa de cambios involucrada), señaló que "se arribó a un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal; por lo tanto, se estableció que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido".

Respecto a Arturo Vidal, agregó que "se llega a un arreglo completo y suficiente y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante. Con lo cual, el tema está zanjado y finiquitado al respecto”.

Todo sobre Arturo Vidal