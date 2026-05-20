Cámara aprueba en general el Proyecto de Reconstrucción: Iniciativa pasa a ser votada en particular

20 may. 2026 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de varios días marcados por arduas negociaciones, tensiones entre los distintos sectores políticos y un extenso debate legislativo, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional promovido por el Gobierno.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

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