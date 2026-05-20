Megacorte de agua en la Región Metropolitana: Estos son los puntos de abastecimiento en las ocho comunas afectadas
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Para esta semana está programado un corte de agua potable en ocho comunas de la Región Metropolitana, con una extención de 36 horas.
La interrupción del suministro comenzará a las 20:00 horas del próximo viernes 22 de mayo y se estima que su reposición sea a las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.
Las comunas afectadas son la totalidad de La Cisterna, y sectores acotados de El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.Ir a la siguiente nota
De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esta medida obedece a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.
Revisa los perímetros afectados por el corte de agua
La Cisterna
Aguas Andinas
El Bosque
Aguas Andinas
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
Puntos de abastecimiento
Según la realidad de cada familia, se recomienda juntar agua para actividades domésticas básicas. Si vives en edificio, recuerda que normalmente existen estanques propios que permiten mejorar la autonomía frente a posibles cortes.
En caso de que necesites abastecerte de agua, acude a alguno de los siguientes lugares:
La Cisterna
El Bosque
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
Aguas Andinas
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