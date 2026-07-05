Sujeto fue detenido por homicidio frustrado tras amenazar con un cuchillo a mujer en Estación Central

05 jul. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 30 años, de nacionalidad venezolana, fue detenido por el delito de homicidio frustrado luego de amenazar con un cuchillo a una mujer en plena vía pública de la comuna de Estación Central, en la región Metropolitana.

El procedimiento ocurrió cerca de las 17:30 horas de este domingo, cuando personal de la 30.ª Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial, que realizaba patrullajes preventivos en el marco del plan Calles Sin Violencia, llegó hasta la intersección de Capitán Gálvez con Alpatacal.

Amenazaba a una mujer con un cuchillo

Al arribar al lugar, los funcionarios sorprendieron al sujeto mientras mantenía retenida a una mujer, a quien amenazaba con un arma blanca.

La capitán Carolina Rosales, subcomisaria de los Servicios de la 30.ª Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial, explicó que el personal policial intentó que el hombre depusiera su actitud de manera voluntaria.

"Carabineros intenta persuadir al individuo, quien opone resistencia en todo momento". Ante la negativa "personal policial actuó, logrando desarmarlo y concretar su detención, sin que la víctima resultara lesionada".

De acuerdo con la información preliminar entregada por Carabineros, el detenido mantiene antecedentes policiales por diversos delitos.

Gracias a la rápida intervención de los funcionarios, la mujer no sufrió lesiones y el imputado quedó a disposición de la justicia para el control de detención y la formalización de los cargos correspondientes.