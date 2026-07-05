Cuesta La Dormida permanecerá cerrada por riesgo de congelamiento de la calzada

05 jul. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Cuesta La Dormida permanecerá cerrada de manera preventiva desde las 20:00 horas de este domingo 5 de julio hasta las 12:00 horas del lunes 6 de julio, debido al riesgo de formación de hielo sobre la calzada producto de las bajas temperaturas pronosticadas para la zona.

La medida fue informada por las autoridades, quienes señalaron que el cierre busca resguardar la seguridad de los conductores y evitar accidentes en una de las principales rutas que conectan las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

De acuerdo con la información entregada, "por instrucción de profesionales de Gestión de Riesgos de la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, y en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco, la Ilustre Municipalidad de Olmué y la Ilustre Municipalidad de Til Til, se informa el cierre de la Cuesta La Dormida a contar de las 20:00 horas de hoy, debido a condiciones de hielo".

Delegación Presidencial Provincial Marga Marga

En la comuna de Olmué, el corte del tránsito se realizará en el kilómetro 15 de la Ruta F-10-G, específicamente en el sector de acceso a Camarico. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a conducir con precaución, respetar las restricciones de tránsito y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El cierre se mantendrá vigente durante toda la noche y la mañana del lunes, mientras se monitorean las condiciones climáticas y el estado de la calzada para determinar cuándo será seguro reabrir el tránsito por esta ruta.