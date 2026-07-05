"Earthships": Las casas recicladas que generan su propia energía y son tendencia en la arquitectura sostenible

05 jul. 2026 - 19:36 hrs.

¿Qué pasó?

Las Earthships o "naves de tierra" son viviendas autosuficientes construidas con materiales reciclados que permiten generar energía, captar agua de lluvia, reutilizar recursos y mantener una temperatura estable sin depender de la red eléctrica.

Aunque este tipo de construcciones fue desarrollado hace más de 50 años en Estados Unidos, el cambio climático y la creciente preocupación por el uso eficiente de los recursos han impulsado el interés por la arquitectura sostenible.

Las Earthships destacan por funcionar de forma prácticamente independiente, ya que fueron diseñadas para reducir al mínimo el impacto ambiental sin renunciar a la comodidad. Además de producir electricidad, muchas de ellas permiten captar agua, reciclarla e incluso cultivar alimentos.

¿Cómo se construye una Earthship?

Estas viviendas se levantan principalmente con materiales reciclados como neumáticos en desuso, botellas de vidrio y latas de aluminio, elementos que son reutilizados para formar la estructura de la casa.

earthship.com

El concepto fue creado en la década de 1970 por el arquitecto estadounidense Michael Reynolds, quien buscó desarrollar viviendas capaces de satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes sin depender de los servicios tradicionales.

Actualmente existen cientos de Earthships en distintos países, aunque la comunidad más conocida se encuentra en Taos, Nuevo México, donde este tipo de construcciones se ha convertido en un referente de la arquitectura sostenible.

Una de sus características más llamativas es su capacidad para mantener una temperatura cercana a los 20 °C durante gran parte del año sin necesidad de calefacción o aire acondicionado. Esto es posible gracias a sus gruesos muros, construidos con neumáticos rellenos de tierra compactada, que actúan como una masa térmica capaz de conservar el calor o el frío.

¿Cuáles son las principales características de las Earthships?

Entre los principales atributos de este tipo de viviendas destacan: