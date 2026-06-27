¿Una solución a la crisis de vivienda? Diseñan pequeños departamentos dentro de tuberías de concreto

27 jun. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La falta de viviendas accesibles ha llevado a arquitectos de distintas partes del mundo a buscar nuevas alternativas habitacionales. Una de las propuestas más llamativas es el sistema OPod Tube Housing, un proyecto que transforma grandes tuberías de concreto utilizadas originalmente en infraestructura urbana en pequeños departamentos.

La iniciativa fue creada por el arquitecto James Law, quien planteó esta idea como una posible respuesta al problema de hacinamiento y la escasez de espacio en Hong Kong.

Los tubos, algunos con cerca de 2,5 metros de diámetro, pueden adaptarse como minidepartamentos de aproximadamente 9 metros cuadrados, con espacio para dos personas, e incorporan elementos básicos como baño, ducha y zonas de descanso.

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Cada unidad está equipada con cerraduras inteligentes que funcionan mediante teléfonos móviles, y con muebles diseñados para ahorrar espacio, lo que permite aprovechar al máximo el reducido tamaño del interior.

Según su creador, estas viviendas podrían instalarse entre edificios de gran altura, utilizando espacios urbanos que actualmente no tienen uso y ofreciendo una alternativa rápida y de menor costo frente a la creciente demanda habitacional.

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El estudio de arquitectura James Law Cybertecture también ha desarrollado otros modelos de viviendas compactas, como el AlPod, una unidad fabricada en aluminio que busca facilitar el traslado y montaje de departamentos en distintos lugares.

La propuesta surge en un contexto global marcado por la presión de encontrar nuevas soluciones para el aumento de la población y la falta de viviendas asequibles. En países como Reino Unido, donde el gobierno proyecta la construcción de cientos de miles de nuevas viviendas, distintas organizaciones han advertido sobre la magnitud del problema habitacional.

Aunque el OPod Tube Housing todavía es un concepto experimental, sus impulsores aseguran que podría convertirse en una alternativa innovadora para aprovechar espacios urbanos y ofrecer opciones de vivienda más económicas en las grandes ciudades.