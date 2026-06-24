Cómo postular al fondo del Estado que permite construir una vivienda sin crédito hipotecario

24 jun. 2026 - 18:11 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mantiene vigente un llamado especial del Decreto Supremo 49 (DS49) que permite a familias sin vivienda y en situación de vulnerabilidad social construir una casa o departamento sin tener que recurrir a un crédito hipotecario, tanto en sectores urbanos como rurales.

Se trata del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en su modalidad de Construcción en Nuevos Terrenos (CNT), un beneficio del Estado dirigido especialmente a grupos organizados que cuenten con un proyecto habitacional asociado. El llamado fue dispuesto por la Resolución Exenta N°685, del 5 de mayo de 2026.

A continuación, el detalle de cómo funciona la postulación, los requisitos y los plazos clave.

En qué consiste el beneficio

El subsidio financia la construcción de un conjunto de viviendas en un terreno nuevo, que incluye urbanización, equipamiento y áreas verdes. Cada proyecto debe contemplar un mínimo de 10 y un máximo de 160 viviendas.

A diferencia de otras alternativas del mercado, el beneficiario no contrae deuda hipotecaria: el aporte estatal cubre la construcción de la vivienda definitiva.

Quiénes pueden postular

La postulación es colectiva, es decir, no se realiza de manera individual. Está orientada a grupos organizados que tengan asociado un proyecto de construcción ya calificado por el Serviu, ya sea en forma condicional o definitiva.

El grupo debe estar compuesto por entre 2 y 160 integrantes, y cada uno de ellos debe cumplir con los requisitos del programa, además de no estar afecto a impedimentos como postular simultáneamente a otro programa habitacional o haber recibido un beneficio habitacional previo (en el caso de allegados).

Cuánto ahorro se exige

El ahorro mínimo varía según el tramo socioeconómico del Registro Social de Hogares (RSH) al que pertenezca cada persona:

10 UF para postulantes ubicados dentro del 40% más vulnerable de la población.

para postulantes ubicados dentro del 40% más vulnerable de la población. 15 UF para quienes se ubican sobre el 40% y hasta el 90% más vulnerable.

En algunos casos, dependiendo del tipo de proyecto, puede exigirse un ahorro adicional.

Paso a paso para postular

El proceso para optar al subsidio en esta modalidad contempla las siguientes etapas:

Conformar o integrar un grupo organizado de entre 2 y 160 personas, en el que cada integrante cumpla con el ahorro mínimo (10 o 15 UF según su tramo en el RSH) y con todos los requisitos del programa. Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante, que puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, encargada de desarrollar el proyecto habitacional y técnico. Presentar un proyecto habitacional para la construcción de un loteo o copropiedad. El terreno puede ser del comité, de la Entidad Patrocinante, de la empresa constructora, o adquirirse una vez obtenido el subsidio. Aprobar el proyecto entre todas las familias que integran el comité. Someter el proyecto a evaluación del Serviu, organismo que dispone de plazos para emitir observaciones y para que la Entidad Patrocinante las corrija. Participar en la selección una vez que el proyecto resulte calificado por el Serviu. Mantener la participación activa de las familias durante todo el proceso de preparación, evaluación y ejecución del proyecto.

Plazos de postulación 2026

Pueden postular los proyectos habitacionales que cuenten con calificación hasta las siguientes fechas durante 2026:

28 de mayo

6 de agosto

8 de octubre

13 de diciembre

La selección se realiza en esas fechas, entre los proyectos que cumplan los requisitos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda y las condiciones especiales del llamado. Los resultados se establecen por estricto orden de prelación y hasta agotar los recursos asignados a cada región.

Recursos disponibles por región

El llamado contempla un total de 6.364.440 UF distribuidas en todo el país. Las regiones con mayor asignación son la Metropolitana (768.371 UF), el Maule (701.851 UF) y Los Lagos (693.255 UF), mientras que entre las de menor monto figuran Los Ríos (121.511 UF) y Biobío en las provincias de Arauco y Alto Biobío (149.909 UF).

Dónde obtener más información

Las familias interesadas pueden revisar los detalles del llamado y los requisitos en la sección de Preguntas Frecuentes del sitio web del Minvu, donde también están disponibles los documentos oficiales, como la Resolución Exenta N°685 y el cuadro normativo del programa.

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