¿Hasta cuándo se pueden realizar postulaciones al subsidio habitacional Ds49 en opción colectiva?

26 abr. 2026 - 17:01 hrs.

El programa habitacional Ds49 abrió un nuevo proceso de postulaciones con opción colectiva para la adquisición de terrenos y el desarrollo de proyectos de construcción.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el beneficio aplica en nuevos terrenos y pequeños condominios, ubicados en las comunas estipuladas por el ente regulador.

La iniciativa es llevada a cabo por medio del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49 de 2011), con el propósito de favorecer a los grupos familiares que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que requieren una solución habitacional.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el Ds49 en opción colectiva?

La fecha límite para hacer la solicitud del Ds49 en opción colectiva, según información oficial, es el próximo miércoles 13 de mayo de 2026.

Este subsidio, otorgado por el Estado, está orientado al desarrollo de proyectos habitacionales en sectores que cuenten con adecuados estándares urbanos. Por consiguiente, estas medidas buscan fomentar la reducción de procesos de segregación socioespacial.

Pasos para postular al beneficio

Si se tiene interés y se cumple con los requisitos para postularse al beneficio, en esta modalidad, se debe seguir una serie de pasos, especificados a continuación:

Tener un grupo organizado. Contar con asesoría de una Entidad Patrocinante con convenio marco vigente. El fin de esta alianza será recopilar y presentar los antecedentes del proyecto según corresponda. La entidad no deberá tener proyectos que no hayan iniciado obras a la fecha. Las familias deben estar inscritas sin la necesidad de contar con un proyecto desarrollado para ser seleccionadas, pero sí deben contar con un anteproyecto. Contar con una propuesta de terreno a adquirir que esté dentro de los polígonos de localización definidos por el MINVU, y que tenga promesa de compraventa.

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