Abren más de 3 mil puestos de trabajo por el Cyberday: Revisa los cargos y la remuneración

24 abr. 2026 - 18:00 hrs.

El próximo evento de comercio electrónico, programado en el país entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, generará un impacto significativo en el mercado laboral.

Debido al incremento sustancial en las transacciones digitales que se prevé para esas fechas, diversas compañías requieren reforzar sus estructuras operativas para cumplir con la alta demanda de los consumidores.

En este escenario, el holding especializado en recursos humanos, Grupo Teamwork, ha comunicado la disponibilidad de más de 3.000 vacantes laborales.

Estas oportunidades están diseñadas para robustecer las plantillas de las empresas que enfrentan el desafío de procesar y entregar un volumen masivo de pedidos durante las jornadas de descuento. La convocatoria se centra en funciones para la cadena de suministros y la atención directa.

¿Cuáles son los cargos requeridos y las condiciones salariales?

"Eventos como este permiten que las empresas refuercen sus equipos con rapidez y flexibilidad, y al mismo tiempo entregan a los trabajadores la posibilidad de generar ingresos y, en muchos casos, proyectarse hacia contratos permanentes”, dijo la gerente de Operaciones de Grupo de Empresas Teamwork, Camila Muñoz.

Respecto a las remuneraciones ofrecidas para estas posiciones, los montos se sitúan en un rango que oscila entre los $540.000 y los $900.000 pesos. Los perfiles requeridos son los siguientes:

Cargos operativos y de bodega

Operario/a de bodega: 3.300 puestos. Sueldo: $540.000 - $620.000.

Operario/a de Producción: 190 vacantes. Sueldo: $570.000 - $670.000.

Operario/a de Bodega (part-time): 100 puestos. Sueldo: $260.000 - $300.000.

Operario/a de carga y descarga: 80 vacantes. Sueldo: $650.000 - $700.000.

Cargos de maquinaria y picking

Operador/a de picking: 70 vacantes. Sueldo: $650.000 - $750.000.

Operador/a de grúa: 30 puestos. Sueldo: $650.000 - $700.000.

Operador/a apilador Reach: 30 vacantes. Sueldo: $700.000 - $778.000.

Cargos administrativos, supervisión y retail

Vendedor/a retail: 40 vacantes. Sueldo: $600.000 - $620.000.

Administrativo de Transporte: 30 puestos. Sueldo: $730.000 - $760.000.

Coordinador de patio: 25 vacantes. Sueldo: $630.000 - $700.000.

Supervisor de Operaciones: Es el cargo con la remuneración más alta, con 20 vacantes. Sueldo: $750.000 - $900.000.

¿Cómo y dónde postular a alguna de estas vacantes?

Para los interesados en acceder a uno de estos más de tres mil cupos, la vía de postulación se encuentra habilitada de forma digital.

El proceso se gestiona a través del portal oficial de Teamwork, ingresando en el siguiente enlace.

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