Castaño abre nuevas ofertas laborales: Revisa los cargos disponibles y cómo postular

23 abr. 2026 - 18:00 hrs.

La tradicional cadena chilena de panaderías y cafeterías Castaño publicó nuevas ofertas laborales con el objetivo de reforzar su equipo en distintas áreas, sumando vacantes en múltiples comunas de la Región Metropolitana.

Entre los cargos disponibles se encuentran posiciones como supervisores de producción, analistas y personal administrativo, en línea con la expansión y necesidades operativas de la empresa.

¿Qué perfiles busca Castaño?

Las vacantes actualmente disponibles incluyen:

Analista de planificación de ventas : Providencia

: Providencia Supervisor de producción junior (turnos) : Huechuraba

: Huechuraba Analista de control, gestión y revenue management (recién titulado) : Quilicura

: Quilicura Administrativo de operaciones (turno PM) : Colina

: Colina Supervisor de despacho (turno PM) : Colina

: Colina Soporte de operaciones TI N1 (turnos) : Quilicura

: Quilicura Asistente de investigación y desarrollo : Quilicura

: Quilicura Jefe de ventas : Santiago

: Santiago y más

¿Cómo postular a las ofertas?

Al revisar las ofertas laborales, cada cargo cuenta con requisitos específicos que deben cumplirse antes de iniciar la postulación.

Una vez que verifiques que cumples con lo solicitado, debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal de empleos de Castaño (en ese enlace). Selecciona el cargo de tu interés y haz clic en “Postula fácil”. Accede con tu cuenta de Trabajando.com o a través de LinkedIn, Google o Microsoft, y completa tus datos personales y laborales. Finalmente, deberás esperar el contacto del reclutador en caso de ser seleccionado para el cargo.

Todo sobre Ofertas Laborales