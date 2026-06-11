¿Fútbol o Super Bowl? La polémica pausa de hidratación del Mundial que indigna a los hinchas

11 jun. 2026 - 17:47 hrs.

El silbatazo inicial del Mundial no solo trajo rodaje al balón, sino también la primera gran controversia extradeportiva del torneo. Durante el partido inaugural entre la selección de México y Sudáfrica (2-0), un detalle en la transmisión televisiva encendió la furia de los aficionados en redes sociales: la implementación de la pausa de hidratación (cooling break) aprovechada como una ventana para emitir comerciales y publicidad a pantalla completa.

Corría el minuto 25 del primer tiempo cuando el árbitro central detuvo las acciones para que los futbolistas se refrescaran. Sin embargo, en lugar de mostrar las habituales tomas de los directores técnicos dando instrucciones o a los jugadores tomando agua, las pantallas de diversas cadenas se cortaron abruptamente para dar paso a bloques publicitarios de poco más de dos minutos.

La molestia de los televidentes no se hizo esperar en plataformas como "X", en donde llovieron críticas apuntando a una "americanización" del fútbol que prioriza el negocio por encima del espectáculo continuo.

¿Formato de la NFL y NBA en el fútbol?

El descontento aumentó debido a que el partido se disputaba bajo una temperatura templada de 24 grados, una condición climática que, según analistas y aficionados, no justificaba una interrupción urgente.

Esto alimentó la teoría de los puristas de que la medida es estrictamente una estrategia de la FIFA para capitalizar millonarios espacios de patrocinio, asemejándose al formato de la NFL o la NBA.

Primera pausa de hidratación del #Mundial2026 deja en claro que es 100% comercial: las transmisiones aprovechan para pasar publicidades. — Histoporte (@histoporte_) June 11, 2026

Pausa de hidratación 😭 — Descuentos Rata 🐭 (@DescuentosRata) June 11, 2026

Tres minutos de pausa (pauta) de hidratación. El peor invento del nuevo fútbol — Gustavo Flores (@Gusflores21) June 11, 2026

La pausa de hidratación es un baldazo de agua fría para el ritmo. — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) June 11, 2026

Infame la pausa de hidratación para poner anuncios 🤦🏻‍♂️ — Alejandro Asmitia 🌎 (@Alex_Asmitia) June 11, 2026

Y así es como en la pausa de hidratación me meten 3 comerciales de la nada. Pasamos a ser la NFL o NBA. #WORLDCUP — José Antonio Peña ❤️🖤 (@JosAntonioPea20) June 11, 2026

¿Qué es el minuto de hidratación?

La pausa de hidratación es una norma regulada por la FIFA que permite interrumpir el juego de manera oficial durante tres minutos, aproximadamente a la mitad de cada tiempo.

Jugadores de México en la pausa de hidratación / AFP

Su objetivo original es proteger la salud y el bienestar físico de los atletas, permitiéndoles rehidratarse y bajar la temperatura corporal en medio de la competencia.

Aunque nació como una medida estrictamente médica y de prevención frente a posibles golpes de calor, su unificación obligatoria en este torneo ha abierto la puerta para convertirse en la ventana comercial más discutida del fútbol moderno.

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