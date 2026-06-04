Los partidos imperdibles de la primera fase del Mundial 2026: fechas, horarios y dónde verlos en Chile

04 jun. 2026 - 12:17 hrs.

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio y hasta el 27 de junio se disputarán los 72 partidos de la fase de grupos. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos, la cantidad de partidos puede resultar abrumadora. Por eso, aquí va la guía con los encuentros que no tienen pierde: los que juntan a las mejores selecciones, las mayores estrellas y las historias más atractivas del torneo. Todos los horarios están en hora de Chile.

El partido inaugural que repite historia

México vs. Sudáfrica

Jueves 11 de junio — 15:00 hrs — Estadio Azteca, Ciudad de México

Transmite: Chilevisión y DSports

El mismo duelo con el que abrió Sudáfrica 2010, con el mismo técnico mexicano Javier Aguirre. Es la primera vez en la historia que se repite exactamente el mismo partido inaugural en dos Mundiales distintos. El Estadio Azteca se convierte además en el único recinto del mundo en albergar partidos en tres Copas del Mundo. El mejor arranque posible para el torneo más grande de la historia del fútbol.

El debut del anfitrión más grande

Estados Unidos vs. Paraguay

Viernes 12 de junio — 21:00 hrs — SoFi Stadium, Los Ángeles

Transmite: Chilevisión, DSports y Disney+

El anfitrión más grande del torneo sale a la cancha en el estadio más caro jamás construido: 5.500 millones de dólares. Primera vez que Estados Unidos juega en casa un Mundial desde 1994. La presión local, el crecimiento del fútbol estadounidense bajo Mauricio Pochettino y el ambiente del SoFi hacen de este debut uno de los más esperados de la semana inaugural.

Brasil debuta ante el gigante africano

Brasil vs. Marruecos

Sábado 13 de junio — 18:00 hrs — MetLife Stadium, Nueva Jersey

Transmite: Chilevisión, DSports y Disney+

La Canarinha de Ancelotti, con Vinícius, Endrick y Rodrygo, enfrenta al equipo que llegó a semifinales en Qatar 2022. Marruecos eliminó a España y Portugal en el último Mundial: nadie los subestima. El MetLife Stadium, que albergará la gran final el 19 de julio, recibe el partido de debut más atractivo de la primera semana del torneo.

El duelo colonial de Francia y Senegal

Francia vs. Senegal

Martes 16 de junio — 15:00 hrs — MetLife Stadium, Nueva Jersey

Transmite: Chilevisión y DSports

Francia y Senegal comparten historia, idioma y vínculos culturales profundos. En 2002, Senegal eliminó a Francia en la fase de grupos del Mundial en uno de los resultados más impactantes de la historia del torneo. En 2026, los galos llegan como campeones de la Champions con el PSG y como uno de los grandes favoritos al título. Senegal, con Sadio Mané en su probable último Mundial, buscará repetir la sorpresa histórica.

El primer partido del último baile de Messi

Argentina vs. Argelia

Martes 16 de junio — 21:00 hrs — Arrowhead Stadium, Kansas City

Transmite: Chilevisión, DSports y Disney+

La campeona del mundo debuta en el estadio más ruidoso del planeta según el Libro Guinness de los Récords. Es el primer partido de Lionel Messi en su último Mundial y el comienzo del camino de Argentina hacia un bicampeonato histórico. Argelia, dirigida por Zinedine Zidane, no será un rival sencillo. El ambiente en Kansas City promete ser de los más eléctricos del torneo.

Bellingham vs. Modri?: generaciones frente a frente

Inglaterra vs. Croacia

Miércoles 17 de junio — 16:00 hrs — AT&T Stadium, Dallas

Transmite: Chilevisión, DSports y Disney+

Jude Bellingham (22 años) contra Luka Modri? (40 años). El futuro contra el presente. Croacia eliminó a Inglaterra en la semifinal del Mundial de Rusia 2018 y los derrotó en la final de la Nations League 2023. Los Tres Leones acumulan finales y semifinales sin ganar el título. El estadio más grande del torneo como escenario. Uno de los partidos de debut con más historia y tensión de toda la fase de grupos.

El último baile de Cristiano Ronaldo

Portugal vs. RD Congo

Miércoles 17 de junio — 13:00 hrs — NRG Stadium, Houston

Transmite: DSports

Cristiano Ronaldo disputará su sexta Copa del Mundo, una cifra que solo han alcanzado un puñado de jugadores en toda la historia del fútbol. A sus 41 años, CR7 busca el único trofeo que le falta. La República Democrática del Congo regresa a un Mundial 52 años después de su única participación, en Alemania 1974. Un debut con ingredientes únicos para el arranque del Grupo K.

España y Uruguay: choque de estilos

Uruguay vs. España

Viernes 26 de junio — 20:00 hrs — Estadio Akron, Guadalajara

Transmite: DSports

El partido más atractivo del Grupo H llega en la última jornada. España, con Lamine Yamal y Pedri, contra Uruguay y su "garra charrúa" bajo las órdenes de Marcelo Bielsa. Un choque de culturas futbolísticas que puede definir el liderazgo del grupo y el camino a la fase eliminatoria. La Celeste venció a España 2-1 en el Mundial 2010, semanas antes de que los españoles se coronaran campeones.

Mbappé vs. Haaland: el duelo del año

Francia vs. Noruega

Viernes 26 de junio — 15:00 hrs — Gillette Stadium, Boston

Transmite: DSports

El duelo individual más esperado del torneo. Kylian Mbappé contra Erling Haaland, los dos delanteros más temidos del fútbol mundial frente a frente en el Mundial. Noruega regresa a una Copa del Mundo después de 28 años —la última vez fue Francia 1998— y Haaland buscará demostrar que también puede brillar con su selección como lo hace con el Manchester City.

Cristiano vs. Luis Díaz: el cierre del Grupo K

Portugal vs. Colombia

Sábado 27 de junio — 19:30 hrs — Hard Rock Stadium, Miami

Transmite: Chilevisión, DSports y Disney+

El gran duelo del Grupo K cierra la fase de grupos con todo. Portugal, con CR7 en su último Mundial, frente a Colombia, con Luis Díaz en el mejor momento de su carrera en el Bayern Múnich. Miami, la ciudad más latinoamericana de EE.UU., como escenario. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en la historia de las Copas del Mundo.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo, y transmitirá una selección de los partidos más atractivos sin costo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ tiene una alianza con DSports que le permite ofrecer también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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