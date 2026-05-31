"Cambiatón" de láminas del álbum del Mundial: Más de 8.000 personas llegaron hasta el Estadio Bicentenario de La Florida
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Una verdadera locura por las láminas del álbum del Mundial de fútbol se vivió esta mañana en la comuna de La Florida, específicamente en el Estadio Bicentenario.
Y es que en un evento denominado “cambiatón”, más de 8.000 personas —la mayoría niños— arribaron hasta el lugar para intercambiar las figuritas que les permitan completar su álbum.
El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, expuso que “los jóvenes se organizan en plazas o centros comerciales para esto, y ante la carencia de seguridad se dispuso este estadio para juntar a la familia”.Ir a la siguiente nota
El evento, que fue solo en la mañana, reunió a tal cantidad de personas ante el entusiasmo por el certamen que comenzará el próximo jueves 11 de junio.
Cabe recordar que el torneo se jugará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, evento donde participarán 48 selecciones del planeta.
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