Balance del Ministerio de Salud por vacunas de invierno: Existe rezago en niños pequeños y adultos mayores

31 may. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) reportó que, a pesar de un avance del 70,6% en la campaña de vacunación, persiste un rezago significativo en niños pequeños y adultos mayores, especialmente en las personas mayores de 60 años.

Según cifras oficiales, más de un millón de personas en estos grupos no se han vacunado, lo que genera preocupación ante el aumento de la circulación viral de influenza con la llegada del invierno.

La ministra de Salud, May Chomalí, señaló: “Que se cuiden para no enfermarse. Y la medida más eficaz para cuidarse, la primera, es la vacuna... Yo me vacuno no solamente para protegerme a mí, sino que me vacuno para proteger al resto que no estuvo dentro del programa de vacunación. Hay una doble virtud en vacunarse”.

Añadió al respecto que “los diferentes centros de salud han hecho mucho esfuerzo por poner centros de vacunación en diferentes lugares de las comunas. Ustedes pueden acceder a esa información en la página del Ministerio de Salud”.

En tanto, el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de Clínica Indisa, señaló: “Desde que uno se vacuna al momento en que la inmunidad ya es efectiva, desgraciadamente pasan días, aproximadamente 10 días a 2 semanas para proteger bien”.

“Recordemos que esta vacuna no busca evitar que uno se contagie; lo que busca evitar es que uno haga la enfermedad grave. Y los grupos que tienen más riesgo, como adultos mayores, niños pequeños o embarazadas, son los que tienen más riesgo de enfermar gravemente”.

Se recomienda además el uso de mascarillas y el lavado de manos como medidas preventivas.

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