Influenza suma seis semanas al alza: 1,7 millones de adultos mayores siguen sin vacunarse

28 may. 2026 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

El último Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026 publicado este jueves 28 de mayo, reveló que los casos de influenza cumplen su sexta semana consecutiva experimentando un aumento.

Pese a esto, uno de los grupos más vulnerables ante el virus, las personas de 60 años y más presentan un menor avance en la vacunación en comparación a otros grupos de la población.

“Los adultos de 60 años y más son el grupo más rezagado. Y si estos porcentajes los llevamos a números, significa que hay un millón 700 mil personas mayores de 60 años que no se han vacunado, es decir, que no están protegidas contra la influenza A que circulará este invierno”, dijo Jorge Vilches, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsal).

Llamado a vacunación de adultos mayores

La Influenza, pese a ser el segundo virus más detectado con un 27,6% de los casos, lleva experimentando un aumento por seis semanas consecutivas.

El panorama de cobertura de vacunación de Influenza es de 70,6%, con 7.317.903 dosis administradas.

Dentro de esta cifra, los trabajadores de la salud representan el 90% de quienes han recibido la vacuna.

Muy por debajo lo siguen los niños de 6 meses a 5 años, con un 57,1% de las dosis recibidas, embarazadas con un 59,5% y personas de 60 años y más presentan un menor avance, llegando al 56,9% de las inoculaciones.

Vilches comento que “por eso, queremos hacer la invitación, directamente, a estas personas, pero además a los familiares, a que verifiquen el estado de vacunación de este grupo y que, si es que no están vacunados, los acompañen a los distintos puntos de vacunación que tenemos habilitados”

En paralelo, las autoridades informaron que el virus predominante es el Rinovirus, con el 40,8% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior en que llegó al 44,6%.

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Parainfluenza (10,5%), Influenza B (7,2%), Adenovirus (6,2%), VRS (3,2%), Metapneumovirus (1,5%) y SARS-CoV-2 (0,3%).

Ocupación de camas críticas

Según el informe, al 27 de mayo la red integrada cuenta con 4.439 camas críticas habilitadas para adultos, con una ocupación del 92,9%. El 13,6% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias

En el caso de las camas pediátricas se registran 734 habilitadas, con una ocupación del 67%. El 19,5% de las hospitalizaciones en este tipo de camas son por patologías respiratorias.

En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, para la Semana Epidemiológica 20, el 31,9% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,3% superior respecto de la semana previa.

En tanto, las hospitalizaciones por la misma causa registraron una disminución del 2,3% respecto de la semana previa. No obstante, se detectó un aumento del 0,8% para adultos mayores de 65 años.

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