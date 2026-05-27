Quiroz aclara que bencinas no subirían como anticiparon expertos: "Vamos a tomar una decisión que es fiscalmente responsable"

27 may. 2026 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta semana, un estudio del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC) apuntó a una nueva alza en las gasolinas, en medio del seguimiento que realizan miles de conductores al informe semanal de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que se libera cada miércoles.

Sin embargo, en la antesala del anuncio oficial, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que dichas estimaciones no serían correctas y que el Ejecutivo podría aplicar ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que permitiría evitar el alza proyectada en las bencinas e incluso concretar una baja en el diésel.

"Vamos a tomar una decisión que es a la vez fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto y que probablemente tengamos en algunos de los combustibles una noticia un poco más positiva", aseguró Quiroz.

Posible mantención de precios

De acuerdo con estimaciones de Clapes UC, bajo el funcionamiento actual del Mepco las gasolinas podrían aumentar hasta llegar a $37 por litro, mientras que el diésel tendría una caída de aproximadamente $33 por litro.

Pese a esas proyecciones, fuentes cercanas al Gobierno señalaron que las proyecciones sobre el alza no serían totalmente precisas y que durante esta jornada se anunciaría una posible mantención en el precio de las bencinas.

En paralelo, también se anticipó una disminución cercana a los $30 por litro en el valor del diésel.

En medio de las consultas por el comportamiento de los combustibles, el ministro Quiroz afirmó que desde el Ejecutivo buscan una medida “fiscalmente responsable”, pero que al mismo tiempo permita entregar “una noticia un poco más positiva” respecto al precio de algunos combustibles.

El secretario de Estado explicó que, aunque la gasolina “ha seguido subiendo” a nivel internacional, el diésel “ha ido aflojando”.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno debe tomar una decisión considerando el escenario externo, “pero siempre recordando que tenga el menor impacto posible hoy día, sobre todo el tema de la inflación hacia adelante”.