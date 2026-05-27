Estudiante denuncia violación grupal tras fiesta mechona de la USS en Concepción

27 may. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

Una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS) denunció haber sido víctima de una violación grupal tras una fiesta mechona realizada el pasado 5 de marzo en Concepción, región del Biobío.

La joven acusó que fue atacada sexualmente por cuatro hombres, y tres de ellos serían estudiantes de la misma casa de estudios.

Víctima relató el ataque en redes sociales

Según T13, la estudiante compartió un extenso relato en redes sociales donde explicó que, tras participar en la actividad universitaria, se trasladó hasta el departamento de otro estudiante. Posteriormente llegaron otros tres hombres al inmueble y allí ocurrió el ataque.

Tras describir los hechos, la joven aseguró que los agresores sexuales le dijeron que "era una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad".

Además, afirmó que el dueño del departamento, con el que llegó inicialmente al inmueble, insistió en que se trató de una relación consensuada antes de dejarla salir del lugar.

"Por lo que pasó, tuve que dejar de ir a la universidad, intenté estar bien, intenté ir a clases para distraerme, pero no hay momento en el que no piense en esto", escribió la denunciante.

Caso es investigado por Fiscalía y la universidad

La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público y la estudiante evalúa presentar una querella junto a un abogado. Según su relato, decidió hacer pública la situación en redes para que la Fiscalía de Concepción tome las acciones necesarias.

El caso también es investigado por la Universidad San Sebastián y por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg). De hecho, la directora regional del organismo, Bárbara Monsalve, confirmó al citado medio que presentarán una querella por el caso.

"Existe una denuncia por violencia sexual en la que habrían participado varias personas, al parecer estudiantes de la misma universidad", señaló, y confirmó que entregaron apoyo psicológico a la víctima.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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