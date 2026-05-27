Rescatan a 50 perros desde criadero ilegal en La Florida: Estaban hacinados y en pésimas condiciones de salud

27 may. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió rescatar a 50 perros que permanecían al interior de un presunto criadero ilegal en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

Los animales fueron encontrados el martes en deplorables condiciones sanitarias, hacinados en espacios reducidos y algunos de ellos con un delicado estado de salud. Un hombre fue detenido in fraganti por maltrato animal y abandono.

Denuncia de vecinos permitió descubrir el criadero

Según explicó en conversación con Mucho Gusto el comisario Francisco Valdenegro, de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bridesma), la investigación empezó tras denuncias de vecinos del sector.

[sgteNota][id]1003[/id][idArt]523116[/idArt][/sgteNota]

"Todo esto comenzó por el tema de los malos olores, empezaron a llegar ratones, roedores", explicó el funcionario.

Fue así como personal de la PDI, junto a funcionarios de la Seremi de Salud y de la Municipalidad de La Florida, ingresaron al inmueble para concretar el operativo.

Había perros adultos y cachorros de distintas razas

En el lugar encontraron a 40 perros adultos y 10 cachorros, todos de raza. Algunos permanecían encerrados en caniles improvisados con maderas y plásticos.

"Había 3 perros de, aproximadamente, 80 o 90 kilos que estaban en un espacio muy reducido", detalló el comisario.

Además, explicó que las condiciones en que estaban los animales no coincidían con la versión del detenido, quien aseguró que se trataba de "perros de exhibición".

Investigan si algunos perros fueron robados

La PDI indicó que aún se investiga el origen de los animales y no se descarta que algunos hayan sido robados o incluso ingresados ilegalmente al país. "Puede haber un tema hasta de contrabando", sostuvo Valdenegro, y agregó que algunos perros podrían haber sido usados para reproducción.

Durante el operativo, veterinarios especializados realizaron revisiones a cada animal, incluyendo lectura de chips y verificación en el Registro Nacional de Mascotas. Sin embargo, varios perros no contaban con identificación.

Perros quedaron al cuidado de fundaciones

Tras el rescate, los 50 perros fueron derivados a fundaciones animalistas y centros veterinarios para recibir atención médica y comenzar un proceso de rehabilitación.

Actualmente, distintas organizaciones se encuentran buscando hogares temporales y futuras familias adoptivas para los animales rescatados.

Todo sobre Policial