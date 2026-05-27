Captan momento exacto en que diputado Javier Olivares fue agredido en Olmué

27 may. 2026 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

Bailando al ritmo de "Los Charros de Lumaco" estaba el diputado Javier Olivares (PDG), segundos antes de haber sido agredido junto a uno de sus asesores en medio de la celebración de aniversario del Club de Fútbol Montevideo de Olmué, en la madrugada del domingo 10 de mayo.

Un video dejó en evidencia los golpes que sufrió el parlamentario de la región de Valparaíso, quien denunció el hecho a Carabineros. La policía uniformada detuvo a dos personas acusadas de la agresión, pero el proceso no siguió el curso que le habría gustado, ya que los presuntos involucrados fueron dejados en libertad tras ser formalizados.

El video de la agresión

A más de dos semanas de que ocurriera el hecho, T13 publicó el registro que muestra parte de lo ocurrido esa noche.

La música seguía sonando y el ambiente parecía el de una noche de celebración más. El legislador bailaba junto a una mujer la conocida cumbia ranchera “Cómo dejar de amarte”, de Los Charros de Lumaco, cuando una secuencia inesperada terminó por cambiar el tono.

Todo ocurre en segundos. Desde un costado aparecen rápidamente unos brazos y Olivares recibe un golpe que lo desestabiliza. El registro se corta sin mostrar lo que ocurrió después y no permite ver con claridad el desenlace del episodio. Sin embargo, de acuerdo con lo que el diputado relató posteriormente, el ataque incluyó golpes de pies y puños.

La versión de Olivares

A más de dos semanas del hecho, Olivares insistió en que la agresión ocurrió poco después de haber llegado al recinto y aseguró que no existió ningún altercado previo.

“Yo llegué, como lo dijimos, no estuvimos más de seis minutos ahí. Recibí abrazos; a mí la gente en Olmué me quiere mucho, no tengo ningún problema con los vecinos, sino con estos dos delincuentes que se encontraban ahí y que fueron los que nos agredieron a mí y a uno de mis asesores”, afirmó el diputado en conversación con Radio Infinita.

El parlamentario también descartó haber tenido un comportamiento conflictivo antes del golpe. “Quiero dejar claro que en ningún caso llegué borracho, ni me peleé con nadie, ni empujé a nadie. Nunca he tenido un problema en ninguna parte. Esto fue un combo maletero, malintencionado, que no nos va a parar para seguir en terreno”, sostuvo.

En la misma entrevista, Olivares afirmó que durante la agresión escuchó frases vinculadas a sectores políticos de izquierda. “‘Viva la izquierda’ o ‘la izquierda nunca muere’, una de esas dos palabras fue exactamente la que escuchamos. Obviamente, yo caí casi noqueado al piso, por tanto, no recuerdo efectivamente aquello, pero clarito escuché la palabra ‘izquierda’”, señaló.

El club cuestionó parte del relato

La versión del diputado fue puesta en duda por Claudio Gutiérrez, presidente del Club Deportivo Montevideo, quien aseguró que Olivares llegó al evento por iniciativa propia y sin ser invitado oficialmente.

Según indicó, el parlamentario ingresó durante la madrugada acompañado de personas que grababan distintos momentos de la jornada. “En ese contexto, se produjo un incidente con una de las asistentes al evento, a quien posteriormente el diputado dirigió expresiones ofensivas e insultos, situación que generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe de puño en el rostro”, afirmó Gutiérrez.

Tras lo ocurrido, dos hombres de 37 y 39 años fueron detenidos por su presunta participación en la agresión. Ambos quedaron en libertad luego de ser formalizados, decisión que generó molestia en Olivares.

“En Chile tenemos una justicia tremendamente garantista, que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas... El Ministerio Público ni siquiera se ha atrevido a presentar la prisión preventiva. Yo siempre he sido crítico del Ministerio Público; creo que su trabajo es bastante paupérrimo y hoy lo han demostrado”, dijo en aquella instancia.

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