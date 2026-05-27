"La Javi estaría feliz": José Miguel Viñuela defiende romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada

27 may. 2026 - 10:41 hrs.

Una de las noticias más comentadas en el mundo del espectáculo nacional fue la confirmación del romance entre la influencer Kika Silva y el doctor Cristián Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez.

Como era de esperar, la noticia dividió a los usuarios de redes sociales. Por un lado, algunos se alegraban de que el médico rehiciera su vida, mientras que otros criticaron a Kika Silva, debido a que era amiga de Javiera Suárez.

José Miguel Viñuela defiende nueva relación de Cristián Arriagada

El animador José Miguel Viñuela se mostró a favor del romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada. De hecho, contó que conoce al médico hace más de diez años y que son coapoderados de sus hijos en el mismo colegio.

Sobre el romance de la nueva pareja, Viñuela afirmó a LUN: "No me voy a meter ni opinar de la intimidad de las personas, sí Cristián es nuestro amigo y lo que vemos nosotros es que es un papá súper presente, muy involucrado en las actividades de su hijo. Me quedó con eso. Habla mucho de él ver a un papá presente que se la banca solo".

Por otro lado, José Miguel Viñuela reconoció que supo del actual romance de Cristián Arriagada antes de que se confirmara públicamente. También dejó en claro que era muy amigo de Javiera Suárez.

"Me quedo con el deseo de la Javi. Ella quería que él fuera inmensamente feliz. Creo que la Javi estaría feliz de que Cristián rehizo su vida", concluyó el animador de TV sobre la nueva relación del médico.

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