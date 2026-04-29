Kika Silva compartió emotiva anécdota de su etapa escolar con una pequeña Florencia Araneda

29 abr. 2026 - 18:34 hrs.

¿Qué pasó?

Esta tarde la modelo Kika Silva enterneció a sus seguidores con la publicación de una anécdota de infancia en su cuenta de Instagram.

El recuerdo tiene relación con su paso por la enseñanza media, pues existía una costumbre en el establecimiento educativo que marcaba el cierre del ciclo escolar.

Las estudiantes de cuarto medio participaban en una ceremonia de despedida, en la que caminaban acompañadas por niñas de niveles iniciales, específicamente de prekínder.

En ese contexto, Kika Silva fue emparejada nada más y nada menos que con Florencia Araneda, hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

"Las vueltas de la vida"

Con el paso del tiempo, ambas coincidieron nuevamente fuera del entorno escolar, y actualmente mantienen una relación de amistad cercana.

"Una tradición de nuestro colegio era salir de 4to medio de la mano de una niña de prekínder. Las vueltas de la vida, que ahora podemos ser amigas...", se lee en la descripción del post que compartieron.

La publicación dejó reacciones positivas en la sección de comentarios. Entre quienes escribieron mensajes en el post se encuentran figuras del ámbito público como Pamela Díaz, Marcela Vacarezza y Cristián Sánchez y Valentina Saini.

"Mire qué tan lindas", comentó "La Fiera", mientras que Cristián Sánchez escribió: "Ohh, qué linda coincidencia", acompañado de varios corazones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kika Silva (@kikasilvas)

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