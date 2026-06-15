Mercado urbano, plaza y centro de eventos: Así será el "nuevo MUT" que se construye en el centro de Santiago

15 jun. 2026 - 10:46 hrs.

La inmobiliaria Territoria, la misma detrás el Museo Urbano Tobalaba (MUT), impulsa un ambicioso proyecto para revitalizar el centro de Santiago, convencida de que el casco histórico reúne condiciones únicas de conectividad, patrimonio y equipamiento urbano.

De acuerdo al Diario Financiero, la oportunidad surgió en 2023 con la compra del histórico edificio de Enel, ubicado en Avenida Santa Rosa. A partir de esta adquisición nació NIDO Lucía, un nuevo polo de innovación y emprendimiento.

Territoria

El proyecto contempla la reutilización de la torre central del Nodo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), emblemático inmueble de 17 pisos construido en la década de 1960. La idea es transformarlos en un centro destinado a empresas, startups y actividades vinculadas a la innovación.

Además, se recuperará una casona patrimonial para convertirla en un espacio cultural y se construirá un mercado urbano, una plaza pública y un centro de eventos con capacidad para cerca de 500 personas.

¿Cuánto estaría listo el proyecto?

Uno de los ejes del proyecto es incorporar áreas verdes y espacios abiertos. "Estamos desarrollando un concepto de que todo esté inserto dentro de un jardín, que es lo que le falta al centro de Santiago: la conexión de las personas con la naturaleza", señaló Ignacio Salazar, uno de los socios de la empresa, al citado medio.

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Territoria también trabaja junto a autoridades para mejorar el entorno urbano, incluyendo la reducción de pistas en Avenida Santa Rosa y la ampliación de espacios peatonales, aprovechando la futura llegada de la Línea 9 del Metro.

La construcción definitiva comenzaría tras las exploraciones arqueológicas en curso y se proyecta que esté finalizada hacia 2029. El modelo de negocio combinará oficinas, eventos, membresías y apoyo al ecosistema de innovación y emprendimiento.

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¿Cómo será el estilo del nuevo MUT?

De acuerdo al medio, el estilo del edificio principal —de hormigón armado, plantas libres sin columnas y ventanales amplios— se mantiene en el nuevo proyecto. Los mayores cambios al estilo MUT están en el hall de acceso a la torre, donde la compañía instaló dos cafés, fierro negro y plantas verdes.

Las oficinas están siendo reacondicionadas con un estilo moderno que responde a la llegada de nuevos inquilinos vinculados a la innovación y las startups. Se busca transformar los espacios en lugares de eventos, grandes escritorios compartidos, techos negros y tuberías a la vista.

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Salazar explicó al DF que, pese a mirar muchas referencias en Estados Unidos y Europa, buscan desarrollar su propio modelo, tal como sucedió con el MUT.

"No hicimos ni el modelo de Time Out, ni el de Borough Market. Aquí va a salir algo con elementos de todos esos lugares, pero distinto, adecuado a la idiosincrasia y a la normativa nacional. No hacemos copy paste. Todos los proyectos son distintos", indicó.