"Lluvia de verdad": Alejandro Sepúlveda anticipa precipitaciones para el Día del Padre en Santiago

12 jun. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de los chubascos aislados que sorprendieron este viernes a varias comunas de la capital, el periodista experto en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, lanzó un importante anticipo en Meganoticias Alerta.

El experto destacó que se proyectan importantes lluvias en Santiago para el fin de semana del 20 y 21 de junio, coincidiendo justo con la celebración del Día del Padre.

Alerta por precipitaciones para el Día del Padre

El gran bombazo de Sepúlveda llegó al mirar el mediano plazo. Cuando le preguntaron en Meganoticias Alerta cuándo volvería a llover con fuerza en la capital, el comunicador no dudó en apuntar al fin de semana del 20 y 21 de junio.

"¿Sabes cuándo podría llover de nuevo en Santiago? Pero lluvia de verdad, no lo que cayó hoy... El fin de semana del 20 y 21, para el Día del Papá", reveló entusiasmado.

Ante este panorama, el comunicador aprovechó de lanzar un útil y divertido consejo para todos los hogares chilenos de cara a las compras de la próxima semana: "Pídale de regalo un paraguas al papá, porque siempre le regalan calcetines. O unas botas".

El balance tras el último e inesperado chubasco

Durante su reporte, Sepúlveda explicó de manera lúdica el fenómeno que causó caídas de agua repentinas en las últimas horas en la capital, lo que dejó a más de algún santiaguino con la ropa colgada en el patio.

"Una nube se infló más de lo que tenía que inflarse, y eso, ¡pum!, y cayó. O sea, una cuestión de chance... pero a la gente le afecta, se le mojó la ropa", manifestó.

El experto detalló que, aunque la inestabilidad disminuye en los valles, el fenómeno se mantendrá activo en los sectores altos, por ejemplo, en la cordillera y precordillera.

En cuanto a los vientos, se registraron rachas de hasta 20 km/h en el centro de Santiago, mientras que comunas como San Bernardo y Puente Alto alcanzaron los 50 km/h, una intensidad que luego declinó.

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