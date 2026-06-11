¿Vuelve la lluvia? Centro meteorológico noruego pronostica más de 20 milímetros para los próximos días en Santiago

11 jun. 2026 - 22:26 hrs.

¿Qué pasó?

El centro meteorológico noruego YR, emitió una actualización del tiempo para la Región Metropolitana. De acuerdo con sus modelos de alta precisión, se espera la llegada de un sistema frontal que dejará precipitaciones significativas en Santiago el próximo sábado 20 de junio.

¿Vuelve la lluvia a Santiago?

Las proyecciones detalladas por el organismo europeo estiman que caerán aproximadamente 22 milímetros de agua en la capital.

Esta cifra representa una cantidad considerable para un solo día, lo que podría generar problemas de anegamiento en diversos puntos críticos de la red vial santiaguina, además de un aumento en el caudal de los canales urbanos.

Una jornada marcada por el frío invernal

Junto con la lluvia, los habitantes de la cuenca de Santiago deberán prepararse para un marcado descenso en las temperaturas, consolidando un ambiente completamente invernal. El reporte de YR indica las siguientes temperaturas para la jornada del sábado 20 de junio:

Temperatura mínima: se registrará una fría madrugada con apenas 3°C , lo que exigirá un alto uso de calefacción en los hogares durante las primeras horas del día.

, lo que exigirá un alto uso de calefacción en los hogares durante las primeras horas del día. Temperatura máxima: el termómetro no logrará repuntar de forma importante debido a la densa capa nubosa y la caída de agua, alcanzando un tope de solo 10°C en horas de la tarde.

Alerta por enfermedades respiratorias

Este escenario de alta humedad y bajas temperaturas favorece el aumento de enfermedades respiratorias, por lo que se recomienda extremar las precauciones, evitar los cambios bruscos de temperatura y mantener una ventilación adecuada en espacios cerrados.

Se aconseja a la población revisar canaletas, asegurar techumbres con anticipación y planificar los desplazamientos del fin de semana, prefiriendo quedarse en casa si no es estrictamente necesario salir a la intemperie.

Todo sobre Megatiempo