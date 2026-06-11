¿Cuánto frío hará este viernes 12 de junio en Santiago?

11 jun. 2026 - 19:08 hrs.

¿Qué pasó?

Junio avanza con fuerza y consolida el ambiente invernal en la zona central del país. Para este viernes 12 de junio, los habitantes de la Región Metropolitana deberán salir de sus hogares abrigados, ya que la Dirección Meteorológica de Chile anticipa una jornada de bajas temperaturas y un cielo predominantemente gris que cubrirá por completo los valles capitalinos.

El tiempo para este viernes 12 de junio en Santiago

De acuerdo con los datos oficiales, el termómetro marcará una temperatura mínima de 8°C durante las primeras horas de la mañana. Este ambiente helado se hará sentir con fuerza, especialmente en las comunas periféricas y en las zonas cercanas al sector oriente.

Con el correr de las horas, la densa nubosidad impedirá que el sol caliente la superficie con normalidad. Esto limitará el ascenso de los termómetros, proyectándose una temperatura máxima de apenas 17°C de cara a la tarde.

Fin de semana con temperaturas máximas cálidas

El panorama meteorológico comenzará a mostrar una paulatina variación durante los días de descanso, ofreciendo condiciones ideales para planificar actividades en el hogar o al aire libre, dependiendo del día que se elija.

Para el sábado 13 de junio, la capital experimentará una continuidad del ambiente fresco que se registrará el viernes. La atmósfera permanecerá mayormente cubierta durante la mañana, y dará paso a tímidos claros de sol hacia la tarde. Los termómetros en la capital rozarán una temperatura máxima de 16°C, consolidando un día típicamente otoñal e ideal para quedarse en casa.

Sin embargo, el escenario cambiará de manera radical de cara al domingo 14 de junio. Para el domingo se espera un aumento importante de las temperaturas máximas gracias al ingreso de una masa de aire más cálida.

El termómetro subirá de forma notoria hasta alcanzar los 21°C en Santiago, lo que regalará una tarde bastante templada y agradable para los ciudadanos.

A pesar de esta tarde más cálida, las autoridades recomiendan no descuidarse, ya que las mañanas seguirán siendo frías y las condiciones de ventilación de la cuenca de Santiago podrían empeorar debido a la estabilidad atmosférica.

Todo sobre Megatiempo