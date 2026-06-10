"Esta sería la lluvia de junio": Jaime Leyton revela que no se vislumbran precipitaciones hasta 14 días más en Santiago

10 jun. 2026 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el reciente sistema frontal que afectó a la zona central, las miradas están puestas en cómo continuará el tiempo en la Región Metropolitana. Para resolver las dudas, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico en Meganoticias Prime y lanzó una advertencia: las precipitaciones se despiden de la capital por un largo período e inicia una etapa de bajas temperaturas.

Un invierno crudo: días grises y máximas muy bajas

El panorama inmediato para Santiago estará marcado por un frío invernal, no solo durante las madrugadas, sino que durante toda la jornada. Según explicó Leyton, las temperaturas mínimas caerán drásticamente.

"Mañana vamos a tener 2°C en el centro de la ciudad, lo más alto dentro de la región", advirtió, destacando que el frío se consolidará en las próximas horas.

Además del descenso en el termómetro, el especialista señaló que nos esperan jornadas completamente grises debido a un cielo cubierto los días viernes y sábado.

Poco sol: la radiación marina impedirá que las temperaturas máximas suban de forma significativa.

Ambiente invernal: serán días en que "no alumbra, no abriga nada", detalló Leyton, describiendo el ambiente térmico hostil que se vivirá en la capital.

¿Adiós a las precipitaciones? El seco pronóstico para junio

Una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía es si volverá a llover pronto en Santiago. Consultado sobre si se vislumbran nuevas lluvias en el horizonte de las próximas dos semanas, la respuesta de Jaime Leyton fue categórica.

"No se vislumbra, por lo menos hasta 14 días más, ninguna probabilidad de lluvia con la información actual. No vemos en el horizonte lluvia para junio", enfatizó de manera tajante.

El meteorólogo confirmó que, salvo un vuelco radical de último minuto en los modelos climáticos, los eventos recién vividos cierran la cuota de agua para el presente mes: "Por ahora, esta sería la lluvia de junio. Ojalá que en los últimos días haya un cambio radical y podamos hablar, por lo menos, de algo más de lluvia", se sinceró.

Todo sobre Megatiempo