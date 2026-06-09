Se viene la lluvia y luego aparece el frío: El reporte de Jaime Leyton por precipitaciones este miércoles en Santiago

09 jun. 2026 - 21:34 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó un detallado informe sobre el sistema frontal que se aproxima a la zona central de Chile. Aunque el profesional advirtió que no se trata de un fenómeno de gran actividad, su llegada es clave para palear en parte el severo déficit de precipitaciones que afecta al país, el cual alcanza un 75% en Santiago y un 95% en La Serena.

Cronograma de la lluvia para el miércoles 10 de junio

De acuerdo al reporte de Leyton, los cambios comenzarán a sentirse desde la madrugada del miércoles 10 de junio:

Medianoche a 02:00 a. m.: las primeras gotas afectarán a la costa de la región de O'Higgins (como Pichilemu) y a la provincia de San Antonio.

06:00 a. m. a 08:00 a. m.: el sistema ingresará a la Región Metropolitana. Se espera que entre estas horas comience a llover en Santiago de manera débil pero generalizada .

. 02:00 p. m. (14:00 horas): las precipitaciones comenzarán a retirarse de la capital. Hacia las 15:00 o 16:00 horas el cielo quedará solo nublado, abriendo paso a un despeje total al final del día.

En cuanto a los montos de agua caída, el meteorólogo calificó la lluvia en la categoría de "débil", estimando un total de 4 a 8 milímetros en los sectores más representativos de Santiago. No obstante, zonas como San Felipe podrían registrar cerca de 10 mm, mientras que el sector oriente de la capital podría alcanzar entre 11 y 12 mm.

La llegada del frío polar y pronóstico para los próximos días en Santiago

Tras el paso rápido del agua, la preocupación se trasladará a las bajas temperaturas debido al despeje de los cielos, instalando jornadas marcadas por el frío en Santiago:

Jueves: será una jornada "muy fría". La temperatura mínima caerá drásticamente hasta los 2°C , mientras que la máxima apenas rozará los 16°C a pesar del sol.

, mientras que la máxima apenas rozará los 16°C a pesar del sol. Viernes: el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas extremas que oscilarán entre los 6 y 15°C , ofreciendo muy poco alivio térmico en exteriores.

, ofreciendo muy poco alivio térmico en exteriores. Sábado: continuarán las condiciones similares con cielo cubierto, registrando una mínima de 6°C y una máxima de 17°C.

y una máxima de 17°C. Domingo: se prevé un cambio hacia la tarde, donde el termómetro subirá desde una mínima de 4°C con nubosidad parcial hasta alcanzar una máxima más agradable de 20°C.

Finalmente, Jaime Leyton destacó un dato preocupante para el invierno. Tras esta lluvia del miércoles, no se vislumbran nuevas precipitaciones por las próximas dos semanas. Esto significa que, preliminarmente, esta podría ser la única lluvia importante en la segunda quincena de junio.

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