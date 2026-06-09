Lluvia en Santiago: ¿A qué hora será el peak de precipitaciones este miércoles?

09 jun. 2026 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

El regreso de las precipitaciones a Santiago ya es un hecho. El periodista experto en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico detallado de lo que será la jornada de este miércoles en la capital, adelantando que el agua marcará la rutina matinal de los santiaguinos, pero que el día terminará con un panorama visual sorprendente.

De acuerdo con el especialista de Megatiempo, el fenómeno se concentrará principalmente durante la primera mitad del día, afectando a toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

El itinerario de la lluvia: Comuna por comuna y el peak de agua

El avance del agua no será del todo simultáneo, sino que ingresará de manera gradual desde la zona sur y poniente para luego desplazarse hacia el centro y el oriente de la cuenca.

Madrugada (05:00 a 06:00 horas): las primeras gotas comenzarán a caer en el sector sur , específicamente en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, para luego expandirse hacia Estación Central, Santiago Centro y Quilicura.

, específicamente en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, para luego expandirse hacia Estación Central, Santiago Centro y Quilicura. La hora del "taco" matinal (07:00 a 08:00 horas): cuando los santiaguinos salgan a sus trabajos, colegios, institutos o universidades, ya estará lloviendo, por lo que el llamado es a prepararse.

El "peak" del agua (10:00 a 11:00 horas): el momento más intenso y constante de la precipitación ocurrirá a media mañana. De todas formas, el meteorólogo aclaró que no será una lluvia homogénea, por lo que la intensidad podría variar según el sector de la ciudad.

Retiro de las nubes

Los paraguas comenzarán a guardarse paulatinamente después del almuerzo. El sistema frontal comenzará a retirarse primero desde las comunas del sector poniente y luego desde el centro, proyectando el fin de la lluvia generalizada entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Hacia el final de la tarde, entre las 16:00 y las 17:00 horas, solo quedarán algunos goterones rezagados, concentrados en las zonas de la precordillera y cordillera.

Un cielo encendido y luego mucho frío

Lo más llamativo del pronóstico de Alejandro Sepúlveda apunta a cómo terminará la jornada del miércoles. Tras el quiebre de las nubes, la combinación de la humedad ambiental, la nubosidad en la cordillera y el ángulo de la luz solar baja dará paso a un espectáculo visual.

"Lo más probable es que terminemos este miércoles con un cielo anaranjado, rojizo, un cielo encendido", adelantó el periodista respecto a la alta probabilidad de arreboles y a la eventual aparición de arcoíris en el cielo capitalino.

Sin embargo, el panorama estético vendrá acompañado de una advertencia: una vez que el cielo se despeje y se asome el sol, la masa de aire frío se hará sentir con fuerza, lo que provocará un descenso drástico en las temperaturas que obligará a los santiaguinos a abrigarse fuertemente de cara al regreso a casa.

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