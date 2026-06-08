Se viene la lluvia en Santiago: ¿A qué hora comienzan las precipitaciones y cuánta agua está prevista?

08 jun. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana enfrenta días claves en lo meteorológico. Tras una jornada de lunes marcada por temperaturas agradables que rozaron los 22°C, el panorama para Santiago cambiará radicalmente en las próximas horas.

El periodista experto en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico detallado para esta semana, que incluye una preocupante calidad del aire y el regreso de las lluvias a Santiago.

El reporte de calidad del aire y niebla en la RM

A pesar de la calidez que se percibió durante el inicio de la semana, la ventilación no es óptima. Sepúlveda advirtió sobre la vigencia de una alerta ambiental, una situación que suele intensificarse con la falta de viento y el estancamiento de contaminantes en la cuenca santiaguina.

Para este martes, el cielo se presentará completamente cubierto. El experto llamó a los conductores a tener especial precaución debido a las nieblas en el sector poniente de la capital durante las primeras horas de la mañana.

Además, no se descartan lloviznas débiles pero persistentes en zonas rurales y periféricas como Melipilla y Talagante. La temperatura máxima descenderá notablemente, hasta alcanzar apenas los 13°C.

El regreso de la lluvia: ¿cuánto y cuándo caerá?

El cambio más importante llegará a mediados de semana. De acuerdo con el reporte, el agua comenzará a caer primero en los sectores altos:

Martes: se esperan las primeras precipitaciones concentradas estrictamente en el sector de la cordillera .

. Miércoles: el fenómeno se trasladará al valle de Santiago. Las lluvias comenzarán desde el amanecer y se extenderán hasta media tarde.

Respecto a la cantidad de agua que dejará este sistema frontal, Sepúlveda aclaró que "la probabilidad de lluvia no es mucha", por lo que se tratará de un evento moderado. Se estima que los montos acumulados oscilarán entre 5 y 15 milímetros de agua en el radio urbano.

A pesar de no ser un temporal de gran magnitud, este evento meteorológico será crucial para la ciudad, ya que ayudará a limpiar el aire y a dispersar la contaminación acumulada que mantiene a la capital bajo alerta. Para el miércoles se proyecta una temperatura máxima de 13°C.

Frío para el cierre de la semana

Una vez que el sistema frontal abandone la región durante la tarde del miércoles, el panorama no volverá a la calidez previa. Para el jueves se espera la entrada de una masa de aire frío que bajará drásticamente las temperaturas mínimas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado de la evolución del pronóstico, abrigarse bien desde el martes y tener precaución al conducir ante la visibilidad reducida por niebla y el pavimento resbaladizo que dejarán las lluvias del miércoles.

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