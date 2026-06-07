"Niño Godzilla": Alejandro Sepúlveda detalla cuándo llegarían las lluvias intensas y cuáles serían sus consecuencias económicas

07 jun. 2026 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó en Meganoticias Siempre Juntos la fecha en la que llegaría el denominado "Niño Godzilla", un fenómeno que no solo traería intensas lluvias en la zona central, sino que también podría generar consecuencias económicas.

¿Cuándo llegaría el "Niño Godzilla" a Chile?

De entrada, el comunicador explicó que "Niño Godzilla" no se trata de una exageración, sino que es el nombre con que la propia NASA bautizó a este fenómeno cuando sus características son de gran intensidad.

El Niño se trata de la elevación de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial, especialmente en la zona cercana a Sudamérica.

"La temperatura de aquí moldea el clima de todo el mundo porque en esta zona hay mayor evaporación y esa evaporación no cabe en todo este sector y se transforma en lluvias potenciales que podrían alcanzar Chile", señaló Sepúlveda.

Respecto a lo que podría ocurrir este año, el profesional indicó que "todo lo que hemos hablado son pronósticos", ya que "El Niño oficialmente todavía no está instalado, porque se requieren tres meses de aumento de temperatura (...) en esta zona del agua para declarar El Niño".

"Cuando se declare El Niño, no es automático que llueva en Chile", debido a que este "se irá fortaleciendo para pasar de un Niño débil a uno moderado y se está estudiando si va a alcanzar a ser fuerte o muy fuerte", complementó.

De acuerdo a las proyecciones, este año El Niño alcanzaría su peak "en nuestra primavera, hacia el último trimestre (...) hasta noviembre", es decir, las lluvias intensas podrían llegar al país a partir del mes de septiembre.

Las consecuencias económicas del "Niño Godzilla" en Chile

Alejandro Sepúlveda comentó que para el último Niño registrado en Chile, el año 2023, "llovió mucho en junio y agosto", lo que se condice con la temporada invernal; por lo tanto, "la gran interrogante es qué ocurre si yo tengo un 'Niño retrasado' y que alcanza su peak en primavera".

Ante esto, explicó que "se pueden intensificar las precipitaciones de primavera afectando al sector agrícola, al sector frutícola (...) y además después de eventos de lluvia podríamos tener heladas tardías".

Según dijo, "eso nos repercute a los ciudadanos", ya que se verían afectados una serie de cultivos que, ante una posible escasez, elevaría de forma generalizada los precios de frutas y hortalizas.

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