Incluida la Región Metropolitana: Meteorología emite aviso por rachas de viento de hasta 70 km/h en zonas de cinco regiones

07 jun. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "viento normal a moderado" que dejará rachas de hasta 70 km/h en zonas de cinco regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Rachas de viento de hasta 70 km/h

La DMC explicó que su aviso se origina en el sistema frontal que llegará la próxima semana, por lo que los vientos se registrarían entre la tarde del martes 9 y la madrugada del miércoles 10 de junio, mismo rango en el que llovería en la RM.

En concreto, la zona afectada por estos vientos comprende a la cordillera de las regiones Metropolitana y de O'Higgins, el litoral y cordillera del Maule, además de todo el territorio de las regiones de Ñuble y Biobío.

Región Metropolitana

Cordillera: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).

Región de O'Higgins

Cordillera: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).

Región del Maule

Litoral: 25-40, rachas 50 km/h (martes 9).

(martes 9). Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (martes 9).

Región de Ñuble

Litoral: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).

(martes 9). Cordillera Costa: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).

(martes 9). Valle: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).

(martes 9). Precordillera: 40-60, rachas 70 km/h (martes 9) y 40-60, rachas 70 km/h (miércoles 10).

(martes 9) y (miércoles 10). Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (martes 9) y 40-60, rachas 70 km/h (miércoles 10).

Región del Biobío

Litoral: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).

(martes 9). Cordillera Costa: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).

(martes 9). Valle: 25-40, rachas 60 km/h (martes 9).

(martes 9). Precordillera: 40-60, rachas 70 km/h (martes 9) y 40-60, rachas 70 km/h (miércoles 10).

(martes 9) y (miércoles 10). Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (martes 9) y 40-60, rachas 70 km/h (miércoles 10).

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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