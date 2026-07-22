Hasta ocho horas sin luz: Estas son las 8 comunas de Santiago con cortes programados para este jueves 23 de julio

22 jul. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Diversas comunas de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados de hasta ocho horas durante este jueves 23 de julio, debido a trabajos que realizará Enel Distribución para mejorar la calidad del servicio.

La empresa informó que las interrupciones del suministro eléctrico corresponden a labores de mantenimiento, mejoras en la red y conexión de nuevos clientes.

En total, ocho comunas se verán afectadas por estas suspensiones programadas del servicio: Maipú, Cerrillos, San Miguel, La Florida, Santiago, Ñuñoa, Las Condes y Recoleta.

Cortes de luz programados para este jueves 23 de julio

Maipú

Entre las 10:00 y las 18:00 horas:

ENEL

Entre las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Entre las 10:30 y las 16:30 horas:

ENEL

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

La Florida

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Santiago

Entre las 11:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Ñuñoa

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Entre las 10:00 y las 13:00 horas:

ENEL

Entre las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Canales informativos de ENEL

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

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