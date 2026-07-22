Hasta ocho horas sin luz: Estas son las 8 comunas de Santiago con cortes programados para este jueves 23 de julio
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Diversas comunas de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados de hasta ocho horas durante este jueves 23 de julio, debido a trabajos que realizará Enel Distribución para mejorar la calidad del servicio.
La empresa informó que las interrupciones del suministro eléctrico corresponden a labores de mantenimiento, mejoras en la red y conexión de nuevos clientes.
En total, ocho comunas se verán afectadas por estas suspensiones programadas del servicio: Maipú, Cerrillos, San Miguel, La Florida, Santiago, Ñuñoa, Las Condes y Recoleta.Ir a la siguiente nota
Cortes de luz programados para este jueves 23 de julio
Maipú
Entre las 10:00 y las 18:00 horas:
Entre las 09:30 y las 15:30 horas:
Cerrillos
Entre las 10:30 y las 16:30 horas:
San Miguel
Entre las 10:00 y las 16:00 horas:
La Florida
Entre las 10:00 y las 16:00 horas:
Santiago
Entre las 11:00 y las 17:00 horas:
Ñuñoa
Entre las 10:00 y las 16:00 horas:
Las Condes
Entre las 10:00 y las 13:00 horas:
Entre las 09:30 y las 15:30 horas:
Entre las 10:00 y las 16:00 horas:
Recoleta
Entre las 10:00 y las 16:00 horas:
Canales informativos de ENEL
Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.
En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.
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