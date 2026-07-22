A casi un mes de los terremotos en Venezuela: Cifra de fallecidos se acerca a los 5.400

22 jul. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de cumplirse un mes de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela, la cifra de fallecidos alcanza casi los 5.400, según el balance divulgado este miércoles por las autoridades.

El 24 de junio, el país sufrió un potente doblete sísmico que dejó cientos de edificios colapsados ??en Caracas y en La Guaira, el estado más afectado.

El boletín diario publicado en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalla que 5.398 personas perdieron la vida, 52 más de los reportados el martes.

Aunque el Gobierno no ha publicado una lista oficial de desaparecidos, varias organizaciones nacionales e internacionales estiman millas de personas aún sin localizar.

Los equipos de rescate apoyados por contingentes internacionales lograron sacar a 6.462 personas con vida de entre los escombros, pero aún las familias luchan por encontrar los cuerpos de sus seres queridos.

Las operaciones de búsqueda empiezan a ceder el paso a una nueva fase de emergencia centrada en la asistencia humanitaria posterremoto, la remoción de escombros y la reconstrucción.

Para financiar estas labores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó a Venezuela unos 346 millones de dólares que forma parte de su reserva en el multilateral.

El balance gubernamental mantiene el número de heridos en 16.740 y reporta que 17.265 personas se han quedado sin hogar. Mientras que 23.122 ciudadanos permanecen refugiados en 107 campamentos transitorios.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió que para este año entregará 4.000 viviendas a los afectados y 10.000 en 2027.

La Asamblea Nacional aprobó reformas de leyes para acelerar la construcción de urbanismos y la compra de viviendas en el mercado secundario. El Ejecutivo activó un censo biométrico para precisar el déficit habitacional provocado por el desastre.

Desde el doble sismo del pasado 24 de junio se han contabilizado 1.405 réplicas. La más intensa y perceptible ocurrió la mañana del 10 de julio, con una magnitud de 3,9 y epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá en La Guaira.

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