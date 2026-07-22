Fisco deberá pagar $35 millones a mujer que pasó siete meses en prisión preventiva por un error en Iquique

22 jul. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Iquique fijó en $35 millones la indemnización que el Fisco de Chile deberá pagar a María Ribera por concepto de daño moral, luego de que permaneciera siete meses en prisión preventiva tras ser imputada por tráfico ilícito de drogas debido a un falso positivo en una prueba de campo.

La mujer fue detenida después de que el examen realizado a tres potes de queratina que había adquirido en Bolivia arrojara un resultado positivo a la presencia de cocaína. Sin embargo, posteriormente se determinó que dicho resultado era erróneo.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras de Iquique y resolvió aumentar el monto de la indemnización en atención al daño acreditado.

"Una imputación penal carente de fundamento fáctico y jurídico"

"La Corte comparte el criterio de la sentenciadora expresado en sus considerandos noveno a décimo octavo, pero, justamente por lo señalado, corresponde aumentar la indemnización por daño moral atendiendo a la relevancia y consecuencia que para cualquier persona significa una imputación penal carente de fundamento fáctico y jurídico, razón por la que se incrementará el daño moral en la suma que se dirá en lo resolutivo del fallo", indica el fallo.

De esta forma, la Corte confirmó la sentencia de primera instancia y elevó a $35 millones la indemnización por daño moral que el Fisco de Chile deberá pagar a María Ribera por los perjuicios ocasionados tras la errónea imputación penal.