Mujer fue baleada tras presunto secuestro en Santiago: Investigan vínculo con hombre que murió a 200 metros

23 jul. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer chilena de 18 años permanece en estado grave luego de ser baleada en el barrio Yungay, en la comuna de Santiago, en un hecho que es investigado por la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

A pocos metros del lugar, además, un hombre fue encontrado muerto, por lo que las autoridades buscan establecer si ambos casos están relacionados.

La obligaron a subir al vehículo y escapó

El ataque ocurrió en calle Maipú, casi en la intersección con avenida Mapocho. De acuerdo con la declaración preliminar de la víctima, fue abordada por varios sujetos que se desplazaban en un automóvil gris, quienes la amenazaron con armas de fuego y la obligaron a subir al vehículo.

Tras avanzar algunos metros, la joven logró escapar, pero los delincuentes le dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir.

La víctima recibió impactos balísticos principalmente en sus piernas. En el sitio del suceso fueron hallados más de tres casquillos de bala.

Personal del SAMU la asistió y la trasladó de urgencia a un centro asistencial. El hecho fue presenciado por vecinos del sector, un barrio de carácter residencial, quienes acudieron en su ayuda tras escuchar los disparos.

Investigan posible vínculo con un hombre fallecido

Mientras se desarrollaban las primeras diligencias, a menos de 200 metros del lugar donde fue atacada la joven, un hombre fue encontrado muerto.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que habría fallecido producto de un problema médico, posiblemente un paro cardíaco asociado a una sobredosis, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Los investigadores trabajan para determinar si ambos hechos están relacionados. Entre las hipótesis que se analizan figura una eventual transacción de drogas, ya que, según testigos, la joven portaba dinero en efectivo al momento del ataque.

Hasta el lugar llegó personal de la Fiscalía ECOH, junto a detectives de la Brigada de Homicidios, quienes realizaron los peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y esclarecer la posible vinculación entre ambos casos.