Minsal refuerza vacunación contra la hepatitis A tras sistema frontal

22 jul. 2026 - 19:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció este martes un reforzamiento de la estrategia sanitaria en las zonas afectadas por el sistema frontal, con especial énfasis en la prevención de enfermedades tras las inundaciones y el aislamiento de diversas localidades del norte del país.

Tras encabezar una reunión de seguimiento, la ministra de Salud, May Chomali, entregó un balance de la situación y confirmó el envío de más de 66 mil vacunas contra la hepatitis A, la difteria y el tétanos, además de equipos técnicos y recursos logísticos para fortalecer la respuesta en terreno.

Más de 66 mil vacunas para albergues y zonas afectadas

La secretaria de Estado explicó que la subsesecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, se trasladó hasta la zona afectada junto a especialistas en emergencias y desastres para coordinar el despliegue sanitario.

Según detalló Chomali, el operativo considera más de 66 mil dosis de vacunas contra la hepatitis A, la difteria y el tétanos, las que serán administradas principalmente en los albergues habilitados para las personas damnificadas.

Además, se enviaron equipos de internet móvil, un vehículo 4x4 para facilitar los desplazamientos y tres especialistas del Ministerio de Salud que apoyarán las labores de los equipos locales.

Minsal inicia segunda fase de la emergencia

La ministra explicó que, con la disminución de los caudales en el norte, ha sido posible reabrir algunos caminos, lo que permitirá acelerar la entrega de ayuda a las comunidades que permanecían aisladas.

"Estamos viendo que, gracias a Dios, en el norte ya están bajando un poco los cauces, lo que ha permitido abrir caminos. Esto significa que vamos a poder llegar más prontamente con la ayuda", señaló.

En ese contexto, anunció que el Ministerio comenzará una segunda etapa de la respuesta a la emergencia, enfocada en asistir a las personas afectadas y recuperar la infraestructura sanitaria que haya resultado dañada producto del sistema frontal.

Apoyo a pacientes y funcionarios afectados

La autoridad indicó que durante la jornada anterior equipos del Ministerio de Salud estuvieron desplegados en el Servicio de Salud Atacama para evaluar la situación en las comunas con mayores daños.

Asimismo, destacó que el trabajo del Minsal no solo está centrado en garantizar la atención de los pacientes, sino también en acompañar a los funcionarios de la salud que resultaron damnificados por el temporal.

"Estamos trabajando intensamente. Nos preocupan nuestros pacientes, pero también nuestros funcionarios. Hemos estado revisando su nivel de afectación para acompañarlos, apoyarlos en su recuperación y permitir que puedan volver a trabajar y estar a disposición de nuestros pacientes", concluyó la ministra May Chomali.