Sistema frontal: Gobierno extiende Estado de Excepción a Tierra Amarilla por activación de quebradas

22 jul. 2026 - 20:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció la ampliación del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla, en la provincia de Copiapó, Región de Atacama, como parte de las medidas para enfrentar los efectos del sistema frontal que ha afectado al norte del país.

La decisión quedó establecida en el Decreto Supremo N° 114, del 21 de julio de 2026, y responde a los daños ocasionados por la activación de quebradas, que provocó interrupciones en la conectividad de distintos sectores de la comuna.

¿Por qué se amplió el Estado de Excepción?

Según informó el Gobierno, la medida se adoptó debido a los cortes de ruta registrados en los sectores de Río Potro y la Ruta C-453, producto de la activación de quebradas tras las intensas precipitaciones.

Con esta decisión, Tierra Amarilla queda incorporada al mismo Estado de Excepción que ya estaba vigente en la provincia de Huasco y en la Región de Coquimbo, bajo la jurisdicción del general Claudio Paredes.

¿Qué implica la medida?

La ampliación del Estado de Excepción permitirá fortalecer la coordinación entre las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas para enfrentar la emergencia, facilitar el despliegue de recursos y resguardar a la población afectada por los efectos del sistema frontal.

El decreto entrará en vigencia una vez publicado en el Diario Oficial y se mantendrá vigente hasta que expire el Estado de Excepción que amplía.

Desde el Ejecutivo informaron que el decreto fue tomado de razón por la Contraloría General de la República este 22 de julio, cumpliendo así con el trámite administrativo necesario para su implementación.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para responder a la emergencia que ha afectado a distintas comunas del norte del país debido a las lluvias, el aumento de los caudales y la activación de quebradas.