Nicolás Maduro y Cilia Flores volverán a comparecer este miércoles en tribunal de Nueva York

22 jul. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores deberán comparecer este miércoles ante un tribunal de Nueva York en su tercera audiencia desde que el ejército estadounidense lo capturó en enero.

El expresidente de 63 años y su esposa se encuentran en una cárcel de Brooklyn desde esa operación militar, a la espera de juicio por narcotráfico y otros cargos.

Militares estadounidenses capturaron a la pareja en Caracas el 3 de enero, en una operación relámpago que combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres para derrocar a quien había gobernado Venezuela desde 2013.

Su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ejerce desde entonces como mandataria interna y se ha acercado a Estados Unidos, que controla de facto la exportación de crudo venezolano.

¿Qué se espera en la audiencia de este miércoles?

Se espera que la audiencia de este miércoles se centre en cuestiones de procedimiento, para que los fiscales y la defensa aborden la clasificación y preparación de las pruebas del caso, así como la presentación de mociones previas al juicio, para la que todavía no hay fecha.

La audiencia estaba fijada en principio para el pasado 30 de junio, pero la Fiscalía pidió posponerla este miércoles debido a los retos de segurida, en el marco del Mundial de fútbol 2026.

Tras una disputa con Caracas, Washington permitió en abril que Venezuela pagara la defensa legal de Maduro y Flores, algo que antes estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.

Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Maduro se autodenomina "prisionero de guerra" y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

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