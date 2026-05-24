"Yo seré candidata": María Corina Machado confirma que postulará a la presidencia en futuras elecciones en Venezuela

24 may. 2026 - 03:35 hrs.

¿Qué pasó?

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, mostró el sábado su confianza en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conducir a elecciones en Venezuela, unos comicios a los que se presentará, según dijo.

Tras la captura el 3 de enero del entonces presidente, Nicolás Maduro, Trump anunció que Washington establecería un plan para celebrar elecciones, aunque no estableció fechas.

¿Qué dijo María Corina Machado?

Desde entonces, Venezuela está gobernada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro. "Nosotros creemos, confiamos y agradecemos al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump y al secretario (de Estado), Marco Rubio, por los avances que se han logrado", afirmó Machado desde Panamá.

"Yo seré candidata", añadió Machado sobre sus intenciones de presentarse cuando se convoquen las elecciones. La opositora venezolana, que abandonó su país desde la clandestinidad en diciembre para ir a recoger el Nobel de la Paz a Oslo, se encuentra en Panamá, donde este sábado protagonizó un mitín en la capital del país ante unos 2.000 compatriotas.

El lunes, Machado será recibida por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y visitará la Asamblea de Diputados.

"Queremos que este plan avance, queremos coordinar y facilitar con nuestro principal aliado, el gobierno de los Estados Unidos, el éxito de esta estrategia", cuyo objetivo es "liberar a nuestro país" con una "transición a la democracia a través de elecciones presidenciales", indicó Machado.

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