Nuevo registro muestra otro ángulo de tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca: Video capta la llegada del Servicio Secreto

23 may. 2026 - 20:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un video al que accedió la agencia AFP muestra un nuevo ángulo del tiroteo registrado en las cercanías de la Casa Blanca. Todo ocurrió en momentos en que el presidente Donald Trump se encontraba en la sede de gobierno llevando a cabo las negociaciones de un acuerdo con Irán.

Nuevo ángulo de tiroteo en la Casa Blanca

En el registro se puede ver al reportero de la cadena CBS, Aaron Navarro, despachando desde el patio de la Casa Blanca, justo en momentos en que se escucha una sucesión de disparos que lo dejan sorprendido.

Rápidamente, Navarro desconecta sus equipos y se agacha para intentar ponerse a salvo, mientras se ve como poco a poco comienzan a congresarse en el Jardín Norte los agentes del Servicio Secreto.

El video sigue por unos segundos más, captando cuando el periodista de la CBS y sus compañeros de trabajo corren del lugar tras la orden de despejar la zona y refugiarse en la sala de prensa hecha por los agentes de seguridad.

Disparos en las cercanías de la Casa Blanca

"El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", confirmó el director del FBI, Kash Patel, respecto a la situación que encendió las alarmas la tarde de este sábado.

El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escucharon "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, captando el sonido de los tiros mientras se lanzaba al suelo.

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