Medios estadounidenses reportan disparos en las afueras de la Casa Blanca

23 may. 2026 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, reporteros de la cadena CNN reportaron escuchar "lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca".

Reporta disparos fuera de la Casa Blanca

De acuerdo a dicho medio norteamericano, los reporteros fueron puestos a resguardo y vieron a agentes del Servicio Secreto con armas largas en el Jardín Norte de la Casa Blanca.

La corresponsal de la cadena ABC en la Casa Blanca, Selina Wang, publicó un video en su cuenta de X (Twitter) en el cual se pueden escuchar los disparos y se debe resguardar junto a su equipo.

"Estaba en medio de grabar con mi iPhone un video social desde el Jardín Norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora", escribió la periodista.

Trump se encuentra a salvo

Por su parte, la agencia AFP confirmó una "amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras reportes de disparos" y publicó una serie de fotografías en las cuales se puede ver a los agentes del Servicio Secreto resguardando el exterior del edificio.

De acuerdo a los primeros reportes, el presidente Donald Trump se encuentra dentro de la Casa Blanca, protegido por los vidrios blindados y los agentes de seguridad.

"El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", confirmó el director del FBI, Kash Patel.

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