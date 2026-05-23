"Vamos a hacer un salud con una piscolita": La particular celebración de Emeterio Ureta tras el nacimiento de su nieta Cala

23 may. 2026 - 19:30 hrs.

Este sábado la conductora de Mega, Tita Ureta, anunció públicamente el nacimiento de su primera hija junto a su esposo Spiro Razis. Se trata de una bebé llamada Cala, quien llegó a este mundo el pasado jueves 21 de mayo.

"Vamos a hacer un salud con una piscolita"

Quien no se quiso restar de este acontecimiento fue el dichoso abuelo, Emeterio Ureta, quien horas antes del anuncio de su hija, explicó que había retornado a Santiago "porque nació la guagua de la Tita".

"No estoy autorizado para decir cómo le va a poner ni nada, pero nació la guagua de la Tita", indicó en un video publicado en su cuenta de Instagram unas dos horas antes del anuncio oficial hecho por la comunicadora en la misma red social.

"Vamos a hacer un salud con una piscolita y en el día de mi cumpleaños", agregó fiel a su estilo en el registro en el cual muestra su almuerzo de "costillar con salsa argentina de pebre" en un restaurante capitalino.

"Como la flor favorita de mi mamá"

A través de una tierna publicación en la cual se puede ver una mano y parte del rostro de la pequeña Cala, Tita le dedicó emotivas palabras a su bebé recién nacida.

"Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida. No me canso de mirarte. Nos viniste a llenar de un amor infinito que no conocía", escribió la periodista en el post en el que está etiquetado su marido.

"Naciste un 21 de mayo, en el mes del mar. Sentí como si ya nos conociéramos, todo es nuevo, todo me sorprende. Me llenas de dulzura y paz", agregó.

Al finalizar, Tita se dirigió nuevamente a su hija, pero también a sus seguidores: "Salió todo súper y ella está sanita. Gracias por dejarme ser tu mamá y a ustedes por sus mensajes de amor, preocupación y cariño. Desde ahora somos tres, gracias por dejarme ser tu mamá".

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