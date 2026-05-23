"Don Carter" se emociona al recordar a su fallecida mujer y recuerda cuando trató de adoptar

23 may. 2026 - 14:36 hrs.

Un recuerdo bastó para quebrar el tono habitual de Juan Alcayaga, más conocido como "Don Carter". El comediante abrió una parte íntima de su historia al hablar de su fallecida esposa, la mujer con la que compartió décadas de vida y cuya ausencia todavía lo acompaña en escenas cotidianas de su casa.

El momento ocurrió durante su participación en el podcast Mari con Edu, donde Eduardo Fuentes le planteó una dinámica con cartas y una pregunta inesperada: qué pediría si pudiera tener tres deseos.

“Volver a ver a mi mujer”, respondió el histórico rostro de El Profesor Rossa, visiblemente emocionado... Tras una pausa, agregó: “Y que se arreglen algunos problemas familiares que tengo, y el resto, seguir riendo”.

“No estás preparado”

La conversación avanzó hacia la pérdida de su pareja y cómo ha enfrentado ese proceso. En ese contexto, Don Carter reconoció que, pese al paso del tiempo, hay dolores para los que nadie se siente realmente preparado.

“De alguna forma, uno está preparado para que los papás mueran, pero no estás preparado para que le pase algo a tus hijos, ni a tu pareja de tanto tiempo”, expresó.

También evocó la vida que compartían hasta el final, marcada por pequeños rituales cotidianos. “Salíamos a caminar, nos tomábamos un traguito solos en la casa con música de nuestra época y bailábamos en el living. Teníamos un buen matrimonio y ella fue un soporte muy grande para mí”, recordó.

Las cartas que encontró y le removieron recuerdos

En medio del diálogo, el comediante relató un episodio reciente ocurrido mientras ordenaba algunas pertenencias en su casa. Entre objetos antiguos y recuerdos acumulados, apareció algo que no esperaba encontrar.

“Saqué un montón de cosas de nosotros, cosas tan cotidianas como los lentes que están ahí y traen recuerdos... y encuentro una cuestión envuelta. Eran un montón de cartas mías. En ese tiempo se mandaban cartas escritas a mano. Todas guardadas, te juro”, contó.

La historia de amor con “La Piru”

Don Carter también repasó cómo comenzó la relación con quien llamaba cariñosamente “La Piru”, asegurando que tras la primera noche juntos nunca más se separaron.

Consultado por María Luisa Godoy sobre la diferencia de edad entre ambos, explicó: “La Piru era casi cuatro años mayor que yo y no quería casarse. Ella siempre decía: ‘Por razones obvias, yo voy a envejecer más luego que tú’”.

Sin embargo, insistió en formalizar la relación. “Justo aproveché que vinieron mis papás de Estados Unidos, que vivían en Nueva York, y nos casamos... Nos casamos el 86. Ella aportó tres hijos, de los cuales tengo nueve nietos y cuatro bisnietas, más mi hijo, que ella lo crió”, relató.

El deseo de tener hijos juntos

Pese a que ambos querían agrandar la familia, no pudieron tener hijos en común. Incluso intentaron adoptar, aunque las exigencias de la época terminaron alejando esa posibilidad.

“Tratamos de adoptar, pero en aquella época las leyes eran repencas. Tenías que tener un sueldo de este volao, mínimo 12 años de casados... Ya después, más viejos, no. Aunque mi hijo quería tener una hermana. Queríamos, pero no pudimos”, cerró.

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