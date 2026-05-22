Ignacia Michelson deslumbró en Cannes: Así fue el vestido que lució en la alfombra roja

22 may. 2026 - 11:58 hrs.

Ignacia Michelson sumó un nuevo hito a su carrera mediática al participar en el Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo.

La influencer y exchica reality compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de su paso por la alfombra roja, donde mostró el vestido que eligió para la ocasión.

El vestido de Ignacia Michelson en Cannes

La actual Miss Universo Santiago apareció con un diseño del venezolano radicado en Chile, Lennin Villarroel. Se trató de un vestido negro, con el borde superior del escote blanco, complementado con una extensa cola oscura que destacó durante su recorrido por las escaleras del certamen internacional.

Días antes de asistir al evento, Michelson había manifestado públicamente su emoción tras recibir la invitación a Cannes, instancia que describió como un logro relevante tanto a nivel personal como profesional.

La emoción de Ignacia Michelson tras llegar a Cannes

A través de sus redes sociales, la influencer reflexionó sobre el significado de participar en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, asegurando que este momento representa el resultado de años de trabajo y perseverancia.

“Y lo digo con muchísimo orgullo y agradecimiento: ser una de las pocas, o quizás la única miss invitada en Chile, me demuestra que cuando uno cree en sí mismo, los sueños realmente sí se cumplen”, expresó Michelson.

La exchica reality también se refirió a las críticas que ha enfrentado durante parte de su carrera mediática, planteando que esta experiencia tiene un significado especial. “No lo digo desde la arrogancia, lo digo desde la emoción de una mujer que fue criticada mil veces, que salió de su zona de confort y que jamás dejó de luchar por lo que quería”, sostuvo.

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“Hoy siento que ya gané”

En esa misma publicación, Michelson afirmó que este presente tiene un valor importante por el camino recorrido. “Hoy siento que ya gané. Gané porque estoy viviendo cosas que alguna vez parecían imposibles. Gané porque seguí siendo auténtica, porque nunca dejé que las críticas apagaran mi esencia y porque cada día estoy conquistando nuevos sueños”, señaló.

Finalmente, aseguró que este momento representa solo el comienzo de nuevas metas. “A veces la vida te lleva por caminos distintos a los que imaginabas, pero cuando trabajas con pasión, disciplina y confianza en ti misma, las oportunidades llegan. Y este es solo el comienzo”, afirmó.

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