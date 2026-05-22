El tierno regalo de Arturo Vidal a su hijo menor que involucra a una leyenda del fútbol mundial

22 may. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal emocionó a sus seguidores tras presentar en redes sociales al nuevo integrante de su familia: un cachorro de raza Pastor Alemán, regalo destinado a su hijo menor, Emiliano Vidal Matus.

En el video compartido por el volante de Colo Colo, se observa cómo llega a su casa con el cachorro en brazos, mientras Emiliano espera con los ojos tapados para recibir la sorpresa. Al descubrirse el rostro, el menor reaccionó con evidente emoción al conocer a su nueva mascota, protagonizando un tierno momento familiar que rápidamente se volvió viral.

Nombre en honor a un crack del fútbol mundial

El nombre del cachorro es "Pirlo", en honor al futbolista campeón del mundo con Italia Andrea Pirlo. Es importante recordar que ambos jugadores compartieron equipo en Europa, cuando fueron compañeros en la Juventus de la Serie A de Italia.

La reacción en redes sociales

El registro, que enterneció el Instagram del "Rey Arturo", se llenó rápidamente de mensajes positivos por el nuevo miembro del clan: “Lejos el mejor regalo para tu hijo, serán mejores amigos”, “Los pastores alemanes son maravillosos” y “Qué bacán el amor que le tienen a los animales”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Finalmente, el jugador cerró la publicación con un dedicatoria para su hijo y un guiño a su excompañero en la Vecchia Signora: "Bienvenido Pirlo a la familia. Te amo hijo, feliz cumpleaños adelantado. Andrea Pirlo, eligió buen nombre el Emi".

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