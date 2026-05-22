Día de los Patrimonios 2026: vive el Clásico Club Hípico de Santiago Falabella en su 124ª versión

22 may. 2026 - 11:59 hrs.

Una oportunidad única para vivir la tradición hípica chilena más longeva, disfrutar de sus instalaciones neoclásicas y pasar una jornada patrimonial en familia en uno de los recintos más emblemáticos de Santiago.

¿Alguna vez imaginaste ser parte de una tradición que lleva más de un siglo de historia? En este Día de los Patrimonios 2026, el Club Hípico de Santiago abre sus puertas para una experiencia patrimonial e inolvidable.

Desde 1903, el Clásico Club Hípico de Santiago Falabella es una carrera de gran tradición en el calendario hípico chileno. Entre las paredes neoclásicas del edificio ideado por Josué Smith Solar, la tradición hípica chilena se siente en cada galope sobre los 2.000 metros de césped. El Club se prepara para recibir a toda la familia en un día lleno de atractivos: juegos infantiles, muestra de autos antiguos, concursos y visitas guiadas, junto a las mejores carreras de caballos.

El recorrido es una invitación a conectar con el patrimonio cultural inmaterial de Chile, conocer de cerca uno de los recintos deportivos más históricos del país y vivir una jornada patrimonial única en el corazón de Santiago.

Detalles de la actividad

Fecha: domingo 31 de mayo de 2026

Horario: apertura de puertas a las 11:00 horas — carreras desde las 12:00 horas — cierre a las 21:30 horas

Lugar: Club Hípico de Santiago, Santiago

Dirección: Av. Blanco Encalada 2540, Santiago

Punto de encuentro: Entrada peatonal por Av. Blanco Encalada 2540 y Abate Molina esquina Blanco Encalada · Entrada vehicular por Calle Club Hípico 875 y por Av. Blanco Encalada esquina Av. España

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Accesibilidad: Rampas (D.S. 50) · Pasillos y circulación (D.S. 50) · Baños accesibles (D.S. 50) · Puertas anchas (D.S. 50) · Cartillas y guías escritas · Personal capacitado en atención inclusiva · Mudadores · Custodia de coches · Sala de lactancia

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 9289 7128 · oscar.vargas@clubhipico.cl



Sitio web: https://www.clubhipico.cl/



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