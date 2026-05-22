Este viernes comienza el megacorte de agua en la RM: Conoce a qué hora es, las 8 comunas afectadas y los puntos de abastecimiento
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Para este viernes 22 de mayo está programado un corte de agua potable en ocho comunas de la Región Metropolitana, con una extención de 36 horas.
De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esta medida obedece a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.
¿A qué hora comienza el corte de agua?
La interrupción del suministro comenzará a las 20:00 horas del próximo viernes 22 de mayo y se estima que su reposición sea a las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.Ir a la siguiente nota
Las comunas afectadas son la totalidad de La Cisterna, y sectores acotados de El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.
De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esta medida obedece a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.
Revisa los perímetros afectados por el corte de agua
La Cisterna
Aguas Andinas
El Bosque
Aguas Andinas
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
Puntos de abastecimiento
Según la realidad de cada familia, se recomienda juntar agua para actividades domésticas básicas. Si vives en edificio, recuerda que normalmente existen estanques propios que permiten mejorar la autonomía frente a posibles cortes.
En caso de que necesites abastecerte de agua, acude a alguno de los siguientes lugares:
La Cisterna
El Bosque
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
Aguas Andinas
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